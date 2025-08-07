Iz najvećeg vlasnika poljoprivrednog zemljišta, kompanije “Plantaža”, ranije su saopštili da se zakon mijenja direktno zbog njih kako bi Opština Tuzi nastavila da im prinudno naplaćuje neprimjereno visoke iznose poreza

Političari i njihove stranke iz ove opštine imaju razlog za nervozu jer ukoliko njihov amandman ne prođe na ponovnom glasanju, tuški budžet čega gubitak od četiri miliona

Političke stranke čiji su poslanici glasali za izmjene Zakona o porezu na nekretnine, koji je predsjednik Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje, nisu odgovorile na pitanja “Vijesti” da li će i u ponovnom glasanju podržati taj sporni akt.

Od buduće odluke parlamenta zavisiće da li će Opština Tuzi nastaviti da “Plantažama” na svoj način obračunava visoke iznose poreza, ili će Tuzi morati da vrate kompaniji višemilionski iznos do sada nezakonito obračunatog i prinudno naplaćenog poreza. I druge opštine ovaj sukob Tuzi i tamošnjih političara sa državnom kompanijom, mogu da iskoriste i da na sličan način, ako im zafali novca, retroaktivno naplate od poljoprivrednika.

Poljoprivreda ugrožena iako je strateška

Milatović upozorava da su ove izmjene neustavne, diskriminatorne, da uvode pravnu nesigurnost i da su negativne za poljoprivrednike. Ministarstvo finansija dalo je negativno mišljenje jer tvrde da će retroaktivno važenje izmjena dovesti obveznike u nepovoljan položaj, kao i da će direktno uticati na destimulisanja poljoprivredne proizvodnje. Ovaj porez obračunavaju i koriste opštine.

Sporne izmjene ukidaju dosadašnju normu da opštine za 70 odsto moraju da umanje iznos poreza na nepokretnosti koje se koriste u poljoprivredi, a umjesto nje predviđa da lokalne samouprave mogu, ali i ne moraju poljoprivrednicima dati popust do 90 odsto, ali i omogućavaju lokalnim vlastima da retroaktivno donose nova ili mijenjaju postojeća poreska rješenja za prethodne godine. Ovim se potencijalno ugrožavaju svi koji se bave poljoprivredom, iako je nacionalnim razvojnim strategijama ta djelatnost definisana od primarnog i strateškog interesa.

Iz najvećeg vlasnika poljoprivrednog zemljišta, kompanije “Plantaža”, ranije su saopštili da se zakon mijenja direktno zbog njih kako bi Opština Tuzi nastavila da im prinudno naplaćuje neprimjereno visoke iznose poreza, kao i da bi primjene retroaktivnog dejstva poništila do sada tri još nepravosnažne presude u koristi “Plantaža” da su Tuzi nezakonito obračunavale ovaj porez u višestruko većim iznosima od onoga što je trebalo da bude, pišu Vijesti.

Tuzi izgubile tri presude, čeka se pravosnažnost

Sporna poreska rješenja Opštine Tuzi odnose se na šest godina, od 2019. do 2024. godine, od čega je Upravni sud prvostepeno presudio da su nezakonita rješenja za 2019, 2020. i 2021. gdje je u toku drugostepeni postupak, a za ostale tri godine još traje postupak po prvom odlučivanju. U prve tri presude navedeno je da su Tuzi nezakonito naplatile 2,15 miliona od “Plantaža”, da lokalna uprava Tuzi mora donijeti nova zakonska rješenja i vratiti preplaćeni iznos kompanije uz dnevnu kamatu od 0,03 odsto od trenutka kada su taj novac prinudno naplatili.

Ovakve izmjene je predložila grupa poslanika albanskih nacionalnih stranaka, a u Skupštini je za njih glasao 51 poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Demokratske narodne partije (DNP), Nove srpske demokratije (NSD), Demokrata, Socijalističke narodne partije (SNP) i Bošnjačke stranke.

Na pitanje “Vijesti” upućeno ovim stranakama u vezi sa tim da li će opet dati podršku ovom zakonskom rješenju i zašto, odgovori nisu dostavljeni. Jedina povratna informacija je stigla od kluba Demokrata, pri čemu su kazali da se zasada neće izjašnjavati povodom ovog pitanja.

Problemi “Plantaža” i Opštine Tuzi počinju krajem 2020. godine, kada je rukovodstvo opštine predvođeno tadašnjim gradonačelnikom, a sadašnjim potpredsjednikom i ministrom ekonomskog razvoja Nikom Đeljošajem, odbilo da prihvati poresku prijavu od oko 50 hiljada eura, koju je predala tadašnja direktorica Verica Maraš. Tuzi su tada tražile da ova kompanija plati za porez prema njihovom obračunu 624 hiljade eura. Ova opština je osnovana godinu dana ranije, a prije toga su “Plantaže” plaćale porez jedinstvenoj Opštini Podgorica.

Maraš je tada na javnoj raspravi pred Upravom lokalnih javnih prihoda Tuzi u zapisnik izjavila da zna da je vrijednost imovine kompanije potcijenjena i da koriste procjenu vrijednosti iz 1992. godine jer “ takva odgovara ‘Plantažama’, jer plaćamo mnogo manji porez na imovinu”.

Tuzi ne vjeruju u “Ernst & Young”

Nova uprava kompanije, predvođena predsjednikom borda Nebojšom Vuksanovićem (sada savjetnikom u kabinetu predsjednika Milatovića) u 2021. godini angažuje renomiranu međunarodnu revizorsku kuću “Ernst & Young” da procijeni kompletnu imovinu “Plantaža”. Prema ovoj procjeni, imovina kompanije koja se nalazi u opštini Tuzi vrijedi 101 milion eura. Prema datašnjem zakonu o porezu na nekretnine i ovoj procjeni, “Plantaže” je trebalo da plate oko 250 hiljada eura. Međutim, Opština angažuje svog lokalnog vještaka koji je istu imovinu procjenio na 313 miliona, i izračunao za više od tri puta veći iznos poreza. Poreska služba, prema zakonu o poreskoj administraciji, može angažovati drugog vještaka za procjenu imovine, samo ako se prethodno utvrdi da je procjena revizora obveznika netačna, što se u ovom slučaju nije desilo.

Tuzi nastavljaju da na ovaj način donose poreska rješenja za 2020, 2021. i 2022. godinu, naplaćujući višemilionske iznose blokadom računa “Plantaža”. Te blokade dovele su do kašnjenja u isplatama zarada, nemogućnosti nabavke zaštitnih sredstava i druge opreme u predviđenim rokovima, dok dio dobavljača i kreditori traži prinudnu naplatu ili nudi lošije uslove “Plantažama”. Sve to uticalo je na teže poslovanje kompanije u periodu kada je počinjao njen oporavak.

Ovo je dovelo do situacije da “Plantaže” za red vinograda na teritoriji Tuzi plaćaju četiri puta veći porez, nego za isti red na teritoriji Podgorice, prenose Vijesti.

Popust za poljoprivredu uveden 2022, ali ga Tuzi ne priznaju

Grupa poslanika SNP-a iz prethodnog saziva krajem 2022. godine predložila je amandman na zakon koji predviđa da opštine na nekretnine koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji moraju da umanje porez za 70 odsto, što je na kraju bilo i usvojeno od većine.

Međutim, opština Tuzi i dalje nastavlja da “Plantažama” na svoj način obračunava poreze u visokim iznosima za 2023. i 2024. godinu i da prinudno skida novac sa računa. U međuvremenu je Upravni sud donio tri još nepravosnažne presude o nezakonitim poreskim rješenjima za 2019, 2020. i 2021. godinu.

U predloženoj izmjeni zakona grupe poslanika albanskih nacionalnih partija navedeno je i da će se prema poreskim obveznicima kojima u prethodnim godinama nije utvrđena obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti, kao i u postupcima koji nijesu pravosnažno okončani, primjenjivati odredbe novog zakona.

To znači da Opština Tuzi može “Plantažama” i za prethodne godine kada je važio popust od 70 odsto, donijeti rješenja na puni iznos poreza. Odnosno, usvajanjem ovog zakona prije pravosnažnosti presuda, legalizovala bi se sada nezakonita poreska rješenje Opštine Tuzi i ne bi morali vratiti novac “Plantažama”.

Burne reakcije jer je vrijeme bitno

Zbog toga su Đeljošaj i rukovodstvo Opštine Tuzi burno reagovali na odluku Milatovića da vrati zakon, jer se boje da u međuvremenu presude mogu postati pravosnažne. Takođe, poreska rješenja za ovu godinu još nisu donosili jer čekaju da ove izmjene zakona stupe na snagu i da odmah preprave sada nezakonita rješenja za prethodne godine.

Kako je zakon vraćen nakon završetka proljetnog zasjedanja, o njemu poslanici mogu ponovo odlučivati na jesenjem zasjedanju koje počinje od 1. oktobra ili na vanrednoj sjednici koja može biti održana i prije toga.

Političari iz Tuzi nervozni jer bi morali da vrate četiri miliona

Budžet Opštine Tuzi za ovu godinu planiran je na iznos od 9,3 miliona eura, od čega su sopstveni prihodi ove opštine dva i po miliona eura, dok su 6,2 miliona ustupljeni prihodi i donacije sa državnog nivoa, pišu Vijesti.

Ukoliko ove izmjene zakona u ponovljenom glasanju ne budu usvojene, svih šest dosadašnjih poreskih rješenja Tuzi za “Plantaže” bi bilo nelegalno, a ova opština bi državnoj kompaniji trebalo da vrati sa kamatama, sudskim i ostalim troškovima oko četiri miliona eura. Odnosno zbog ove “greške” ili namjere u obračunu poreza, Opština bi izgubila polovinu svog godišnjeg budžeta, više nego dovoljan razlog za nervozu političara iz ovog grada.

U samom budžetu je navedeno da se ove godine ukupno od poreza na nekretnine očekuje naplata u iznosu od 820 hiljada eura. Odnosno oko 80 odsto ovog poreza će naplatiti samo od “Plantaža” a preostalih 20 odsto od vlasnika svih ostalih nekretnina na teritoriji opštine

Đeljošaj: Tuzi spremne da se odreknu poreza, Milatović: Vratio sam zakon jer je protivustavan

Potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj saslušan je juče u u Osnovnom tužilaštvu u Podgorici u vezi sa prijavom predsjednika Milatovića da mu je prijetio.

On je nakon saslušanja rekao da je u svojstvu građanina dao izjavu zbog prijave koju je podnio Milatović.

“Komunikacija nije bila samo tog dana. Mi kao političari komentarišemo razne političke događaje. Samo dio je objavljen, ne cijela komunikacija. Svako preuzima svoju odgovornost”, kazao je Đeljošaj.

Na pitanje kako komentariše Milatovićev stav da je zakon pisan za jednog čovjeka, on je odgovorio da se radi o zamjeni teza.

“Ja sam siguran u razlog koji sam naveo i to sam naveo u poruci. Bivši predsjednik odbora direktora ‘Plantaža’ je izmijenio ovaj zakon prije tri i po godine. Tada je ministar ekonomskog razvija bio sadašnji predsjednik... Mi kao Vlada, Skupština, opština Tuzi želimo oporavak ‘Plantaža’. Opština je spremna da se odrekne poreza dok se ne oporave ‘Plantaže’. Opština i Plantaže su partneri”, dodao je Đeljošaj.

Izjavu u Osnovnom tužilaštvo povodom prijave protiv Đeljošaja dao je juče i Milatović.

“Podnio sam prijavu zbog prijetnje koju mi je uputio Đeljošaj, kada sam vršio svoju ustavom zagarantovanu dužnost. Danas odlučujemo da li ćemo da živimo u Crnoj Gori u kojoj se odluke donose putem prijetnji ili u zemlji u kojoj vladaju pravo i pravda. Vratio sam Skupštini zakon na ponovno odlučivanje, na šta imam pravo po ustavu. Kao i u prošlim prilikama, argumentovao sam svoje razloge. Zakon je protivustavan jer se retroaktivno tumači”, rekao je Milatović.

On je dodao da su prijetnje nastavljene i od strane osoba bliskih Đeljošaju, prenose Vijesti.

“Vlada Crne Gore, premijer koji je nadređeni Đeljošaju, prećutali su prijetnje. Ako je ovo način, nije dobar put. Ja sam ovdje da kažem u ime građana Crne Gore da želim da Crna Gora bude zemlja vladavine prava. Ja neću odustati”, kazao je Milatović.