"Kabinet predsjednika Vlade obavještava da dokument ovog naziva i sadržaja ne postoji kao prozivod rada Vlade, premijera ili Kabineta predsjednika Vlade”

Izvor: Vlada Crne Gore

Kabinet predsjednika Vlade Milojka Spajića demantuje navode objavljene u “Pobjedi” o evaluaciji rada članova Vlade, ističući da dokument pod nazivom “Jakšić-Stojanović besprijekorna, Spajiću trojka, Aleksić i Joković nedovoljni” ne postoji i nije relevantan za ocjenu učinka ministara.

“U tekstu objavljenom u elektronskom i štampanom izdanju dnevnog lista “Pobjeda” 10. septembra 2025. godine pod nazivom “Jakšić-Stojanović besprijekorna, Spajiću trojka, Aleksić i Joković nedovoljni” sugeriše se da je isti sačinjen uvidom u “evaluaciju rada premijera, potpredsjednika i ministara u periodu od januara do avgusta ove godine, u koju je Pobjeda imala uvid”. Imajući u vidu da u tekstu nije navedeno ko je autor tzv. evaluacije, te da ovako sačinjen izvještaj ostavlja prostor za različita tumačenja, u cilju objektivnog informisanja javnosti Kabinet predsjednika Vlade obavještava da dokument ovog naziva i sadržaja ne postoji kao prozivod rada Vlade, premijera ili Kabineta predsjednika Vlade”, navode u reagovanju.

Zatim su dodali.

“Kako je predsjednik Vlade jedini relevantan da cijeni rad ministara, ovaj očigledno sa dužnom pažnjom izrađen kreativni izraz (za sada) nepoznatog autora, ne može biti i nije relevantan za donošenje bilo kakvih odluka u pogledu rada Vlada i/ili pojedinačne ocjene učinka njenih članova”, ističe se.