Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić je kazao da se rekonstrukcija Vlade može očekivati "možda sjutra, možda idućeg mjeseca, a možda i za dvije godine".

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Spajić je ponovio je da je plan da se do sljedeće godine zatvore sva pregovaračka poglavlja, kako bismo spremni ušli u Evropsku uniju, prenose Vijesti.

On je, nakon sastanka sa predsjednikom Vlade Bugarske Rosenom Željazkovim u Vili "Gorica", rekao da su razgovarali o najvažnijim temama, između ostalog, u oblasti ekonomije, te da je došlo vrijeme da se odnosi poboljšaju na više nivoa i da to bude vidljivo.

Željazkov je kazao da Bugarska podržava evropski put Crne Gore.

Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da se mora unaprijediti digitalno tržište između Italije i Crne Gore, gdje postoji podvodni kabl koji se ne koristi.

Premijeri su potpisali sporazum o naučno-tehnološkoj saradnji, dok su ministri saobraćaja takođe potpisali zajedničku izjavu o saradnji dvije vlade u oblasti vazdušnog saobraćaja.