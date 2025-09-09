Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević saslušan je u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kovačević je saslušan u okviru postupka koji se vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, prenosi Dan.

Kovačević je, prema saznanjima Portala ETV, negirao izvršenje krivičnog djela i u potpunosti odgovarao na pitanja više državne tužiteljke Ane Kalezić.

Postupak protiv Kovačevića pokrenut je zbog govora koji je održao prošle godine na obilježavanju 166. godišnjice bitke na Grahovcu, kada je, između ostalog, izjavio:

"Bićemo strpljivi i čekaćemo uvijek otvorenog srca i ruku, sa pitanjem: jesmo li braća? Ako neće da budemo braća, ako neko hoće da više liči na Turke, onda ćemo prema njima u budućnosti kao prema Turcima postupati", poručio je tada Kovačević, referišući se, kako je naveo, na "bivše vlastodršce i njihove pulene", piše Dan.