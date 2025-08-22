Čelnik Nikšića i donedavni poslanik vladajuće Nove srpske demokratije (NSD) Marko Kovačević još nije saslušan u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici u predmetu formiranom zbog njegovog govora na obilježavanju godišnjice bitke na Grahovcu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Vijestima” je iz Višeg državnog tužilaštva rečeno da će to uraditi “kada se steknu uslovi”.

“Kao što je javnost već upoznata, Više državno tužilaštvo u Podgorici, povodom predmeta formiranog protiv M. K. zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, saslušaće navedeno lice u svojstvu osumnjičenog nakon što se ispune uslovi za njegovim saslušanjem”, naveli su iz tužilaštva, prenose Vijesti.

Nisu, međutim, odgovorili na dodatno pitanje “Vijesti” - koji su to uslovi.

Kovačević je 3. jula podnio ostavku na poslaničku funkciju (što je Skupština konstatovala sedmicu kasnije), ostavši na taj način bez imuniteta koji je sprečavao vođenje krivičnog postupka protiv njega pred tužilaštvom zbog navodnog govora mržnje.

Više državno tužilaštvo formiralo je u junu prošle godine predmet protiv Kovačevića zbog njegove izjave na obilježavanju godišnjice bitke na Grahovcu, da će “s onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima”. On je to rekao obraćajući se “bivšim vlastodršcima i njihovim pulenima”.

Kovačević je, nakon saslušanja u nikšićkoj policiji u svojstvu građanina, saopštio da je “govorio o pomirenju” i da “nije pominjao nijedan narod”.

“Turke sam pomenuo u kontekstu prošlosti i borbe koju su naši preci vodili prije svega da odbrane svoja ognjišta i da se oslobode tadašnjeg jarma, a nikako u kontekstu današnjih Turaka i odnosa s Turskom”, izjavio je Kovačević, prenose Vijesti.

Iz Višeg državnog tužilaštva su početkom avgusta “Pobjedi” rekli da još nijesu dobili zvanično obavještenje od Skupštine o prestanku poslaničkog mandata Kovačeviću, ali da će, s obzirom na informacije dostupne u medijima, “navedenom licu biti upućen poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će se preduzeti i druge radnje u skladu sa zakonom ukoliko se ukaže potreba za istim”.

Kovačević je 5. avgusta saopštio da je uputio otvoreno pismo Višem državnom tužilaštvu u kom je naveo da više nema poslanički imunitet i da očekuje poziv kako bi dao izjavu povodom predmeta. On je u saopštenju naveo da od 3. jula više nije poslanik zbog nespojivosti funkcija, jer je izabran za predsjednika Opštine Nikšić, pišu Vijesti.

“Više državno tužilaštvo može slobodno da mi se obrati, a ja ću im rado potvrditi ovu opštepoznatu informaciju i odgovoriti na sve druge njihove pozive”, poručio je Kovačević.

On je dodao da je svjestan da “određeni medijski lobi hoće da prikaže izjavu poslanika kao neko kriminalno djelo i da imaju očekivanja i želje u skladu sa svojim interesima u vezi s tim”.

“Takođe sam svjestan i da je to potpuno neosnovano i da će te konstrukcije pasti pred nadležnim organima, koji će potom biti meta njihovog medijskog napada”, naveo je Kovačević.

Zbog toga, kako je naveo, ti organi žele da odgovornost i njihovu medijsku pažnju usmjere ponovo na Skupštinu Crne Gore i njenog predsjednika Andriju Mandića (NSD).

“Nema potrebe za tim. Više nijesam poslanik. Čekam poziv i spreman sam da dam izjavu”, zaključio je Kovačević.

Administrativni odbor Skupštine, na čijem je čelu poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Jelena Nedović, ignorisao je zahtjev Višeg tužilaštva o ukidanju poslaničkog imuniteta Kovačeviću od septembra prošle godine. Nedović je više puta to pravdala riječima da čekaju da im tužilaštvo dostavi optužni predlog protiv Kovačevića.

Međutim, da bi predlog bio podignut, morao se okončati krivični postupak, a on nije mogao da počne dok se Kovačeviću ne ukine imunitet.

Tužilaštvo je Odboru u decembru poslalo i urgenciju jer je Ustavom (član 86) propisano da se protiv poslanika ne može pokrenuti krivični postupak, niti mu se može odrediti pritvor bez odobrenja Skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna od više od pet godina zatvora.

Zahtjev u vezi s Kovačevićem nije ni jedini, ali ni onaj koji je najduže bio u “fioci” Administrativnog odbora - na ukidanje imuniteta poslaniku Albanske alijanse Iliru Čapuniju čeka se godinu i po, prenose Vijesti.

Zbog toga je u Višem sudu u Podgorici, u februaru, odgođeno suđenje bivšim čelnicima Opštine Ulcinj, optuženima zbog nezakonitog zapošljavanja. Da se ukine imunitet Čapuniju, nekadašnjem predsjedniku Skupštine opštine Ulcinj, zahtijeva Specijalno državno tužilaštvo.

Jelena Nedović nije odgovorila na pitanje “Vijesti” je li Administrativnom odboru stigao zahtjev za ukidanje imuniteta poslaniku NSD-a Milanu Lekiću kako bi moglo da se nastavi krivično gonjenje tog parlamentarca zbog udesa koji je prošle godine izazvao u pijanom stanju u Pljevljima.

Osnovni sud u Pljevljima poslao je 27. jula, poštom, Skupštini zahtjev da se Lekiću ukine imunitet.

Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja podnijelo je sredinom maja optužni predlog protiv Lekića zbog ugrožavanja javnog saobraćaja, a nakon što je u oktobru prošle godine, s 1,22 promila alkohola u krvi, kao čelnik Odbora direktora Rudnika uglja, slupao službeno vozilo te kompanije izazvavši na njemu veliku materijalnu štetu.