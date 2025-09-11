On podsjeća na član sedam iz Odluke o privremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi do konačne podjele imovine, radi stvaranja uslova za funkcionisanje Opštine Tuzi,

" Svaka gradnja bez dozvole naše Opštine predstavlja nezakonito i nasilno uzurpiranje teritorije, a takvi objekti će biti uklonjeni odmah. Nezakoniti radovi na teritoriji Opštine Tuzi neće biti tolerisani. Svaka takva aktivnost biće spriječena i sankcionisana. Zakon će se sprovoditi do kraja, bez kompromisa i bez izuzetaka. Nikome neće biti dozvoljeno da nameće rješenja silom, niti da ugrožava zdravlje i dostojanstvo naših građana. Nasilje nad Malesijom neće proći" ističe Đeljaj.

On podsjeća na član sedam iz Odluke o privremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi do konačne podjele imovine, radi stvaranja uslova za funkcionisanje Opštine Tuzi, piše Dan.

" Ovu odluku SO Tuzi je usvojila u decembru 2021. godine. U članu 7 jasno i nedvosmisleno piše - Nepokretna imovina obuhvaćena urbanističkim projektom „Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom“ nalazi se na teritoriji Opštine Tuzi. Tom imovinom, do konačne podjele, privremeno upravlja Deponija Podgorica. Ovo privremeno upravljanje ni na koji način ne daje pravo bilo kome da gradi ili djeluje bez saglasnosti i dozvole Opštine Tuzi. Dakle, Deponija je samo privremeni korisnik – što je i sama potpisala - i to jasno znači da je imovina u vlasništvu Opšine Tuzi. Takođe, usluge deponovanja otpada za Opštinu Tuzi vrše se bez naknade, sve dok imovina ne pređe u posjed naše Opštine. Ovo je zakonska obaveza i ne može se zaobići " kaže Đeljaj.

Đeljaj ističe da Opština Tuzi nije poklonili niti prodala nijedan pedalj zemelje, prenosi Dan.

" Zbog toga želim naglasiti da Opština Tuzi nije poklonila, niti prodala nijedan pedalj zemlje, kako se pokušava manipulisati od strane onih koji su deponiju doveli u Malesiju. Podsjećam i da je Skupština opštine Tuzi ukinula urbanistički projekat za lokaciju Deponije „Livade“, što jasno znači da je isključivo Opština Tuzi nadležna za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova i građevinskih dozvola na ovoj teritoriji " kazao je Lindon Đeljaj.