Izvor: Predsjednik Crne Gore

Građani nijesu ničije vlasništvo, ni partija, ni visokih državnih funkcionera, saopšteno je danas iz Kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, pišu Vijesti.

U saopštenju se dodaje da je Milatović, kada je preuzeo dužnost, dao građanima obećanje da će Crna Gora biti kulturna, evropska država, zemlja u kojoj se radi i gradi, i gdje se slobodna riječ neće sputavati.

"To je obećanje i zavjet. Zato je razočaravajuće da umjesto reformi, napretka i rada u interesu građana, medijski prostor i javnost iznova vraćamo na svađanje, targetiranja, na sve ono što je nedozvoljeno i neprihvatljivo u razvijenim i uspješnim državama. To je stara, dobro poznata matrica koja nas je predugo držala zarobljene i koja građanima nije donijela ništa dobro, osim nesigurnosti, straha i mržnje", kazali su iz Milatovićevog kabineta.

U saopštenju se navodi da napadi na civilni sektor posebno pokazuju da neki djelovi vlasti rade na isti način kao i bivši režim i ukazuju na to koliko su daleko od evropskog puta.

"Podsjećamo - nevladine organizacije nijesu neprijatelji, već stub demokratije i glas građana. One imaju pravo i obavezu da kritikuju vlast, jer je upravo to njihova misija u demokratskom društvu. Nadalje: svako ko misli i uz to još javno saopšti da građani pripadaju partijama i da su njihovi glasovi njihovo vlasništvo, u velikoj je zabludi", kazali su iz Milatovićevog kabineta.

Poručili su da su građani u Crnoj Gori slobodni i donose odluke samostalno i nezavisno, a ne na osnovu naređenja vrha partije.

"Kada neko vjeruje da je vlasnik tuđih glasova, onda nije ni čudo što uputi salvu uvreda svakome ko drugačije misli i ko im se usudi suprotstaviti. Poruka Predsjednika je jasna: Crna Gora neće biti zemlja u kojoj se strahom guši sloboda, već država slobodnih, vrijednih i uspješnih građana. To smo im obećali, na to imaju pravo i to im nikada nećemo uskratiti", piše u saopštenju Milatovićevog kabineta, prenose Vijesti.