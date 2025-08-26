Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović utvrdio je listu prijavljenih kandidata za izbor jednog sudije Ustavnog suda, po objavljenom javnom pozivu od 1. jula.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Na listi je sedam kandidata: Maja Šćepanović, Mira Kontić, Nikola Golubović, Predrag Krstonijević, Siniša Bjeković, Nataša Radonjić i Elvis Duraković.

Kabinet predsjednika Crne Gore je saopštio da će Milatović formirati posebnu komisiju, čiji će zadatak biti da utvrdi da li su prijave kandidata podnijete u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o Ustavnom sudu i objavljenim javnim pozivom.

"Predsjednik Crne Gore će obaviti razgovor sa svim kandidatima koji su se prijavili na javni poziv, a koji ispunjavaju uslove za izbor sudije Ustavnog suda i, na osnovu dokaza o ispunjavanju uslova za izbor i rezultata razgovora sa kandidatima, sačiniti obrazložen predlog za izbor sudije Ustavnog suda", piše u saopštenju.