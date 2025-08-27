U saopštenju se dodaje da nevladine organizacije (NVO) nisu neprijatelji države, već da su one glas građana, most između njih i institucija, korektiv vlasti i garant da zloupotrebe ne ostanu sakrivene.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Svaka vlast mora da zna da je napad na civilni sektor opasan i nedozvoljen, saopšteno je danas iz Kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

"Znali smo da DPS (Demokratska partija socijalista) godinama guši svaku kritiku i mislili smo da je to prošlost, ali i danas iz redova vlasti stižu napadi i targetiranja predstavnika civilnog sektora, koji su kičma svakog demokratskog društva", ističe se u saopštenju Milatovićevog kabineta.

U saopštenju se dodaje da nevladine organizacije (NVO) nisu neprijatelji države, već da su one glas građana, most između njih i institucija, korektiv vlasti i garant da zloupotrebe ne ostanu sakrivene.

"Kada se napada NVO sektor, napadaju se građani koji traže svoja prava. Zato je neprihvatljivo i opasno targetiranje neistomišljenika, bilo da dolazi od opozicije ili vlasti. Posebno je opasno kada uvrede, prijetnje i diskvalifikacije dolaze sa adresa u vlasti. Šalje se poruka da svako ko misli drugačije postaje 'neprijatelj', što je put ka urušavanju demokratije", piše u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta su poručili da je dužnost institucije Predsjednika da jasno kaže: sloboda kritike je temelj Crne Gore i naše evropske budućnosti.

"NVO sektor mora imati siguran prostor za rad, da kritikuje, da upozorava, da nadgleda vlast, bez straha od odmazde. Evropska unija od nas očekuje da čuvamo pluralizam mišljenja, ali to je prije svega naše obećanje građanima i našoj istoriji borbe za slobodu. Podsjećamo da je nakon prijetnji Predsjedniku države od strane potpredsjednika Vlade, pokrenut postupak pred nadležnim organima. Nažalost, tada su izostale reakcije predsjednika Vlade, ali i Skupštine. Ako prijetnje postanu normalne, onda šaljemo poruku da sila i uvrede imaju prednost nad pravom i zakonom. Predsjednik Milatović na to ne pristaje. Crna Gora mora biti država u kojoj se svako mišljenje čuje, a neslaganje vodi argumentima, a ne uvredama. Zato će institucija Predsjednika Crne Gore uvijek biti garant slobode kritike, zaštite građanskog društva i evropskog puta naše zemlje", piše u saopštenju Milatovićevog kabineta.