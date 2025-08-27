Prva sjednica, koja bi trebala da počne u deset časova, je nastavak zasijedanja koje je prekinuto 31. jula. Tada je raspravljano o 14 odluka, ali za njihovo usvajanje nije bilo dovoljno glasova, zbog nedostatka kvoruma.

Izvor: Skupština glavnog grada

Da bi Skupština mogla da radi i odlučuje u sali mora biti prisutno najmanje 30 odbrnika.

Kako je za "Dan" kazala Anđela Mićović, predsjednica Kluba Pokreta Evropa sad, u četvrtak će imati kvorum.

"Sve je dogovoreno za obje sjednice koje će se održati u četvrtak. Imaćemo kvorum, odnosno 30 odbornika će biti u sali na obje sjednice", rekla je Mićović.

Predsjednik Kluba odbornika Demokrata Mitar Paunović kazao je da će svih šest odbornika Demokrata prisustvovati sjednici.

"I na sastanku sa predsjednicom parlamenta saopštio sam da će svih šest odbornika Demokrata biti na sjednici u deset časova, gdje ćemo se izjasniti o tačkama sa sjednice koju nijesmo završili. Takođe, bićemo i na zasijedanju u 11 časova gdje ćemo imati samo jednu tačku - predlog odluke o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnoj predškolskoj ustanovi u osnivanju imenom Sofije Klikovac", rekao je Paunović.

Među najznačajnijim odlukama o kojima će se na nastavku sjednice od 31. jula izjasniti odbornici su vraćanje Vladi na raspolaganje zemljišta na Staroma aerodromu koje je namijenjeno za gradnju diplomatskog predstavništa držve Vatikan. Odbornici bi trebalo da daju saglasnost i na osnivanje dva nova preduzeća - jedno je Agencija koja će se baviti izradom detaljnih urbanističkih planova, a drugo izdvajanje servisa iz oblasti socijalne zaštite. Tu su i program uređenja prostora, program Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice... Jedna od važnijih tačaka je i imenovanje direktora Tržnica i pijaca gdje je za puni mandat predložen Ivan Bojović, kako prenosi Dan.

Juče je Jelena Borovinić Bojović zakazala sjednicu za 11 časova na kojoj će se odbornici izjasniti o predlogu odluke o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnoj predškolskoj ustanovi u osnivanju imenom Sofije Klikovac. Na sjednici Skupštine Glavnog grada 4. avgusta jednoglasno su vlast i opozicija izglasali dopunu Programa podizanja spomen-obilježa i tada su za zasijedanje odbornici Demokratske partije socijalista, Stranka evropskog progresa i Pokreta Preokret dali kvorum. Za tu tačku dnevnog reda glasalo je 37 odbornika.

Nova predškolska ustanova nastaće dijeljenjem JPU "Đina Vrbica", a Vlada je na sjednici krajem jula dala saglasnost da se Glavnom gradu uputi zahtjev za podizanje spomen-obilježja i davanje naziva javnom objektu – ustanovi predškolskog vaspitanja i obrazovanja JPU "Sofija Klikovac".