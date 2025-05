Šćekić, koji je i ministar sporta i mladih, rekao je da Kongres SNP-a još nije zakazan i da nije bilo ni otvaranja kongresne procedure, što je pitanje za predsjednika stranke Vladimira Jokovića.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako prensi Dan, on je dodao da očekuje da Kongres bude što prije i da je i sama procedura trebalo da bude još ranije započeta.

„SNP-u su prijeko potrebne reforme, potrebno je otvaranje novog poglavlja i smatram da imamo ozbiljnog potencijala, ali i kapaciteta kod naših ljudi koji nijesu dobili šansu da pokažu ono što mogu i koliko su njihovo znanje i sposobnosti značajni za Crnu Goru“, rekao je Šćekić u intervjuu agenciji MINA.

On je ocijenio da SNP može da značajno doprinosi Crnoj Gori i pitao zašto bi taj doprinos držali u ambijentu koji ne priliči SNP-u, prenosi Dan.

„Kao politička partija koju izučavaju na fakultetima političkih nauka, koja je toliko godina bila u punom smislu prava alternativa tadašnjoj vlasti Demokratske partije socijalista (DPS), koja je podnijela ogromnu žrtvu na putu oslobađenja Crne Gore od svih ovih loših momenta koje je proizveo DPS, nijesmo zaslužili da budemo na nivou cenzusa“, kazao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, SNP ima potencijala, kvalitetnih i postojanih ljudi, a spoj mladosti i iskustva koji posjeduju, može dovesti stranku do mnogo većeg nivoa i mnogo veće podrške građana.

Šćekić je istakao da u to ne sumnja i da se, kada bi sumnjao, ne bi kandidovao za predsjednika SNP-a.

„Vjerujem da možemo da uradimo nešto dobro za SNP. Ja i tim koji treba da bude nosilac promjena u SNP-u možemo da uradimo mnogo toga kako bi SNP vratili na stare staze slave i na temeljne principe“, rekao je Šćekić.

Upitan da li očekuje da će biti izabran za lidera stranke i da li za to ima podršku za to unutar partije, Šćekić je odgovorio da se ne bi kandidovao da to ne očekuje, prenosi Dan.

„Potpuno vjerujem u pobjedu i u mogućnost da uradimo zajedno nešto dobro za SNP, a preko SNP-a i za Crnu Goru“, istakao je Šćekić.

Na pitanje koga očekuje za protivkandidata na izborima za predsjednika SNP-a, on je kazao da ne želi da licitira i da svako ima pravo da se kandiduje.

„Ja ću tu kongresnu trku raditi pošteno, ljudski i pristojno, poštujući sve principe oko kojih nas je SNP okupio, poštujući ljude“, rekao je Šćekić.

On je kazao da vjeruje da će Joković i u slučaju da više ne bude predsjednik partije, nastaviti da bude dio ambijenta SNP-a i da će pružati podršku novom rukovodstvu.

Kako je rekao Šćekić, nije bilo sve idealno što je Joković zatekao u SNP-u, jer je neko prije njega ostavio niz problema i loš ambijent, pa nije bilo lako.

„Uz te probleme, nije uspio baš da do kraja sačuva taj kontinuitet borbe i došli smo na nivo da SNP prosto bude na ivici cenzusa“, rekao je Šćekić.

On je istakao da je Joković od njega, ali i od mnogo drugih kolega iz SNP-a, imao bezrezervnu podršku i da su mu bili iskren oslonac, kako bi mogli da dođu do boljih rezultata, prenosi Dan.

Šćekić je dodao da od Jokovića, kao ministra poljoprivrede, očekuje da i na taj način bude aktivan dio SNP-a.

On je naveo da je sada momenat da dođe do određenih reformi, nove organizacije partije i do možda nekog novog političkog djelovanja.

Šćekić je objasnio da tu misli na neku organizaciju zajedno sa određenim političkim subjektima koji čine aktuelnu vlast.

„Smatram da oni koji imaju najbolju komunikaciju u okviru aktuelne vlasti treba da budu dio jednog pokreta za narod, za napredak Crne Gore, pokreta za vraćanje vladavine prava, koji će u punom smislu iskreno ići na putu prema Evropskoj uniji (EU), ali i koji će biti iskreno podržan od međunarodnih faktora“, rekao je Šćekić.

Kako je kazao, tu bi dodao, uz partije vladajuće većine koje su nedvosmisleno opredijeljene za socijalno odgovorniju državu, odgovorno društvo i za evropsku put Crne Gore, političke subjekte koji nijesu bili dio DPS režima, nezavisne intelektualce, građane koji nijesu angažovani politički i NVO koje se bave socijalnim pitanjima i pravima građana, prenosi Dan.

Prema njegovim riječima, SNP je bio primjer kako funkciniše partija i kako se na najbolji način organizuje partijska infrastruktura, a to nijesu smjeli da izgube.

„Moramo da se vratimo našim članovima i simpatizerima i da vodimo računa o njihovoj žrtvi“, poručio je Šćekić.

Upitan koliko su nesuglasice dijela parlamentarne većine sa Bošnjačkom strankom zbog imenovanja Ranka Krivokapića za savjetnika u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) ozbiljne i kako utiču na funkcionisanje većine, on je kazao da su te tenzije značajne u smislu nezadovoljstva određenih političkih subjekata, ali da vlast nije narušena.

„Ddošlo je do određenih tonova koji nijesu u pravcu jedne stabilne atmosfere, ali s obzirom da je vlast i dalje obavlja svoju funkciju, možemo konstatovati da ona funkcioniše i da nema problema“, rekao je Šćekić.

Kako je kazao, vlast nije narušena i funkcioniše, a taj nivo problema i nesuglasica najbolje će sagledati građani.

Šćekić je, govoreći o tim nesuglasicama dijela parlamentarne većine sa BS, rekao da se mora shvatiti da je vlast u Crnoj Gori heterogena.

„Bez obzira što smo mi različiti u vlasti, ipak moramo voditi računa o poruci koja je nastala 30. avgusta 2020. godine, jer duh koji je tada bio nas je usmjeravao i građani su očekivali potpune promjene“, rekao je Šćekić.

On je rekao da su promjene prijeko potrebne zato što je DPS sa političkim subjektima sa kojima je činio vlast ostavio vrlo loše nasljedje, a građani su bili vrlo jasni i željeli su promjene, novu većinu, stabilnost i napredak.

Šćekić je rekao da zato svi koji su sada u vlasti moraju voditi računa koje kadrove predlažu na koja mjesta.

Prema njegovim riječima, imenovanje Krivokapića za savjetnika u MVP-u je nedostatak osjećaja prema potrebi i želji građana Crne Gore da se država mijenja u pravom pravcu.

„Ono što obilježava jednu eru podjela, stvaranja i sijanja sjemena mržnje, dio tog ambijenta je upravo Krivokapić i BS je u tom pravcu trebalo da razmišlja – da ne vraćemo kroz novu vlast u institucije sistema ljude koji su doprinijeli da Crna Gora izgleda mnogo drugačije, da se unese razdor i nesloga među braćom“, rekao je Šćekić.

Upitan vjeruje li da će vlast opstati do kraja mandata sa aktuelnim konstituentima, Šćekić je kazao da će možda neki konstituenti odstupiti, jer ima nekih subjekata koji s vremena na vrijeme najavljuju preispitivanje učešća u vlasti i Vladi.

„Ali sam siguran da će Vlada ispuniti svoj mandat i da će u narednom periodu postići značajne rezultate koji će je sigurno kandidovati za budući period i za te neke sljedeće izbore“, dodao je Šćekić.

On je istakao da mora da prođe određeni period da bi problemi, koji su stvarani više od dvije decenije, prevazilazili.

Govoreći o sjednici Skupštine zakazanoj za 29. maj, na čijem dnevnom redu je rasprava o inicijativi za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića, Šćekić je kazao da vjeruje da parlamentarna većina neće dati podršku inicijativi DPS-a za Mandićevu smjenu, zato što za to nema adekvatnog razloga.

„Ako govorimo o nekim njihovim navodima, mi kao javnost nijesmo dobili konkretne argumente od nadležnih organa – Uprave policije, tužilaštva i drugih, u pravcu rasvetljavanja svega onoga na osnovu čega se zasniva optužba i inicijativa DPS-a“, rekao je Šćekić.

Kako je kazao, DPS nije partija koja bi trebalo da se bavi stvarima moralnog pristupa politici i funkcionisanju Crne Gore i oni su posljednji koji mogu da pričaju o dobrim ili lošim stranama vlasti.

Pćekić je rekao da je DPS partija koja je dovela Crnu Goru u najgore moguće stanje, posebno kada je u pitanju vladavina prava.

„Samo iz toga što se može pročitati u Sky prepiskama može se vidjeti u kakvom je ambijentu funkcionisala država i koliko je država u odnosu na kriminal potonula i koliko je bila podređena svim tim klanovima“, kazao je Šćekić.

On je istakao da je taj kriminalni ambijent na kraju doveo do mnogih ubistava i drugih loših stvari – da Crna Gora bude na mapi šverca narkotika, cigara i svih drugih loših stvari.

„To nije dobro i to mora da se zaustavi, vidimo da se iz dana u dan borba protiv kriminala podiže na sve veći nivo“, rekao je Šćekić i dodao da mu je žao što tu borbu ne prate i sudovi.

Prema njegovim riječima, ne može se pričati o samostalnoj Crnoj Gori i njenom ustavnom uređenju, a da je uzdrmana na osnovnim postulatima, „a DPS ju je žestoku uzdrmao“.

Šćekić je kazao da vlast u budućem periodu treba da pokaže da DPS treba da bude na nivou ispod deset odsto „i da ne mogu da razmišlju o bilo kakoj snazi i inicijativi koja može da mijenja političke prilike u Crnoj Gori“.