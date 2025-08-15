Inspektorka Ministarstva naložila u utorak demontažu spornog obilježja, ostavivši upravi Gusinja rok od tri dana da završi taj posao, što su oni ispoštovali

Izvor: Opštinagusinje.me

Opština Gusinje uklonila je juče u tamošnjem selu Vusanje spomenik saradniku fašista u Drugom svjetskom ratu, Jusufu Čeliću (Isufu Kameru Čelaju) - saznaju "Vijesti".

To obilježje demontirano je po nalogu inspektorke za kulturna dobra Ministarstva kulture i medija. Ona je to naredila u utorak (12. avgusta), ostavivši upravi Gusinja rok od tri dana da završi taj posao, što su oni ispoštovali.

Bista Čeliću postavljena je bez odobrenja Ministarstva, 2013. U julu te godine, inspekcija Ministarstva naložila je uklanjanje spomenika, ali rješenje nije izvršeno.

Čelić je bio komandir čete vulnetara (vulentara), milicije koju su činili Albanaci koji su živjeli na prostoru Plava, Gusinja i Albanije, a koja je, prema tvrdnjama nekih istoričara, odgovorna za zločine nad pravoslavnim stanovništvom. Tu paravojsku formirala je fašistička Italija, prenose Vijesti.

Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca (NSA) Faik Nika, saopštio je juče da Čelić nije bio saradnik okupatora, već “uvaženi borac za slobodu svog naroda i mještana u Plavu i Gusinju”.