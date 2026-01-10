Broj zahtjeva za azil u EU pao je prošle godine za 20%, uglavnom zbog manjeg broja Sirijaca, dok je u Njemačkoj zabilježen pad od 51% u odnosu na 2024. godinu.

Izvor: MONDO

Broj zahtjeva za azil u Evropskoj uniji ponovo je pao prošle godine, i to za 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu, saopštila je agencija zadužena za praćenje ovog procesa. Preliminarni podaci pokazuju da je od početka januara do sredine decembra 2025. godine registrovano oko 780.200 zahtjeva u 27 država članica EU, kao i u partnerskim zemljama Norveškoj i Švajcarskoj, prema poverljivom izvještaju Evropske komisije.

Informaciju, koja je prosleđena državama članicama EU, dobio je list Welt am Sonntag, a agencija dpa imala je uvid u izvještaj. To predstavlja pad od oko petine u odnosu na isto razdoblje 2024. godine i uglavnom se može pripisati smanjenju broja zahtjeva za azil osoba iz Sirije, navodi se u izveštaju.

Od pada dugogodišnjeg predsjednika Bašara al-Asada krajem 2024. Sirijci se nadaju boljoj budućnosti, što je rezultiralo manjom migracijom u inostranstvo.

Migracije u Njemačku takođe u padu

Njemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je početkom ovog mjeseca da je u zemlju stiglo znatno manje tražilaca azila. Prema zvaničnim podacima, broj prvih zahtjeva pao je za 51 odsto, na 113.236 u 2025. u poređenju sa 2024. godinom.

Izveštaj Evropske komisije uzima u obzir i prve i naknadne zahtjeve. U Njemačkoj je tokom izvještajnog perioda podnijeto oko 149.100 zahtjeva. Slijede Francuska sa 148.600 zahtjeva, Španija sa 137.300 i Italija sa 125.800 zahtjeva.

Povjerenik EU zadovoljan brojkama

Ne navodeći konkretne cifre, povjerenik EU za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner rekao je da je 2025. bila dobra godina za evropsku migracionu politiku.

Evropska unija dosledno je napredovala u reformi zakona o migracijama i azilu i sprovela ključne djelove zakonodavnog paketa, rekao je Brunner na prelazu godine.

To uključuje jaču zaštitu spoljnih granica i ubrzane procedure. Rezultati su jasno vidljivi: ilegalni prelazi granice pali su za više od polovine u odnosu na 2023. godinu, istakao je povjerenik.