Donedavni predsjednik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari (Građanski pokret URA), tužiće Upravnom sudu tamošnji parlament koji ga je razriješio funkcije krajem maja, zahtijevajući ponišenje te odluke.

Izvor: Služba kabineta opštine

Bajraktari u tužbi koju je pripremio, a u koju su “Vijesti” imale uvid, tvrdi da je nezakonito smijenjen, na nezakonito sazvanoj sjednici, i traži od suda da, osim poništavanja odluke Skupštine opštine (SO) Ulcinj, predmet vrati na ponovni postupak i odlučivanje ili da odluči u sporu pune jurisdikcije, odnosno da ne vrati SO slučaj da ponovo odlučuje o njemu. On zahtijeva i da se izvršenje odluke SO odgodi do presude.

Bajraktarijevo razrješnje zatraženo je, između ostalog, zbog toga što navodno nije obezbijedio sprovođenje strateškog plana opštine, nije sproveo program podizanja spomen-obilježja, nije donio program privremenih objekata... Za razrješenje su glasali odbornici nove vladajuće većine u Ulcinju, koju čine Forca, Demokratska partija, Demokratska partija socijalista, Demokrtaski savez u Crnoj Gori, Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija i Bošnjačka stranka.

Smjena je uslijedila uoči planirane rotacije na mjestima predsjednika Opštine i Skupštine, koje su pokrivali Bajraktari i Ardijan Mavrić (Forca), a nakon što su Građanski pokret URA i Albanska alternativi bili zaključili sporazum s opozicionom Demokratskom unijom Albanaca o ulasku te partije u vlast. Novi čelnik Ulcinja je Genci Nimanbegu (Forca).

Bajraktari u pripremljenoj tužbi kaže da u odluci ulcinjskog parlamenta o razrješenju, nije naveden nijedan razlog za to shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi, već da se pominju drugi razlozi. Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, propisano je da skupština može razriješiti predsjednika opštine ako u propisanom roku ne predloži budžet i završni račun budžeta, ne obezbijedi sprovođenje strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova, ne podnese godišnji izvještaj o svom radu i radu organa i službi, te ako ne izvršava sudske odluke.

“... Tužilac je nezakonito razriješen, kod nesporne činjenice da je Strateški plan razvoja opštine usvojen 28. 12. 2022. godine, a da je nadležnost za sprovođenje strateškog plana u nadležnosti ministarstva. Opština Ulcinj je usvojila predlog odluke budžeta za 2024. na sjednici održanoj 28. 12. 2023. Završni račun podnijet je u zakonskom roku do 31. maja tekuće godine, tužilac je podnio godišnji izvještaj o svom radu, dok se sve sudske odluke izvršene u redovnoj proceduri, bez ikakvih kašnjenja ili ometanja...”, poručuje se u dokumentu i dodaje da te okolnosti ukazuju da bi se Bajraktariju izvršenjem odluke SO “nanijela nenadoknadiva šteta da je radio na štetu sopstvene Opštine”, i da one ne predstavljaju razloge za razrješenje prema aktu o lokalnoj samoupravi.

Dokorašnji čelnik Ulcinja tvrdi da je sjednica na kojoj je razriješen sazvana nezakonito, i da nije bilo uslova za njeno hitno sazivanje. Posebno, kaže, imajući u vidu okolnost da je zasjedanje sazvano shodno članu 66 stav 3 Poslovnika o radu SO Ulcinj, kojim je, izmedu ostalog, propisano da šef parlamenta saziva sjednicu po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev predsjednika opštine, na zahtjev trećine odbornika i na inicijativu dva odsto građana upisanih u birački spisak za teritoriju opštine, u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva.

“... Dok je u konkretnom slučaju, kao što je navedeno, predsjednik Skupštine hitno sazvao sjednicu, jer je istog dana, 29. 5. 2024, tužiocu kao predsjedniku Opštine dostavljen putem imejla i saziv i materijal za treću sjednicu...”, piše u pripremljenoj tužbi, kako Vijesti prenose.

U dokumentu u koji su “Vijesti” imale uvid, navedeno je i da nadležno radno tijelo SO, Odbor za izbor i imenovanje, nije cijenio opravdanost razloga sadržanih u predlogu za razrješenje Bajraktarija, niti je o tome podnosio izvještaj parlamentu, iako mu je to obaveza prema Statutu Opštine Ulcinj.

“Odbor za izbor i imenovanje dana 28. 5. 2024. u obrazloženju je samo stereotipno naveo da su u predlogu navedeni razlozi za razrješenje predsjednika opštine, a da nisu ocijenjeni razlozi sadržani u predlogu za razrješenje, niti je o tome sačinjen poseban izvještaj... Nema nikakvih razloga o odlučnim činjenicama, niti se Odbor za izbor i imenovanje kao nadležno tijelo Skupštine opštine Ulcinj uopšte time bavi, iako je bio u obavezi saglasno članu 88 stav 4 Statuta...”, navedeno je.

Bajraktari je kazao juče “Vijestima” da nije postojao nijedan zakonski razlog da bude razriješen, i da je posrijedi bio “politički inat” nove vladajuće većine u ulcinjskom parlamentu.

“Ali, idemo dalje... Siguran sam da će Upravni sud prihvatiti tužbu i stvari u ovom slučaju vratiti na početak”, poručio je on.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) Ulcinj još izviđa šta se dešavalo na sjednici tamošnjeg parlamenta na kojoj je razriješena prethodna i izabrana nova vlast.

Ta sjednica je bila prekinuta na nekoliko sati zato što su, zasada nepoznata lica, u sali SO (koja je u zgradi Opštine) aktivirala hemijsku supstancu, za koju se na početku sumnjalo da je suzavac ili biber sprej. Odbornici su izašli iz zgrade, a brzo su stigla i kola hitne pomoći i vozila Odjeljena bezbjednosti Ulcinj. Istovremeno, u zgradi Opštine nestala je i struja, kao i u susjednim ulicama, kako pišu Vijesti.