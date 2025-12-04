"Lica lišena slobode su saslušana kao osumnjičena u Specijalnom državnom tužilaštvu, nakon čega im je određeno zadržavanje najduže 72 časa od časa lišenja slobode", piše u saopštenju SDT-a.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini opštine Kotor Vuk Banićević i njegov brat Vlado Banićević zvani Gorčilo uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog sumnje da su kao saizvršioci u četiri navrata bili uključeni u šverc kokaina, pišu Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) u srijedu, između 13 i 14 časova, uhapsili braću Banićević, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije, a kao saizvršioci i četiri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Lica lišena slobode su saslušana kao osumnjičena u Specijalnom državnom tužilaštvu, nakon čega im je određeno zadržavanje najduže 72 časa od časa lišenja slobode", piše u saopštenju SDT-a.

Specijalno policijsko odjeljenje je, po naredbi Višeg suda u Podgorici, izvršilo pretresanje stanova i drugih prostorija Banićevića u Kotoru i u Podgorici, radi prikupljanja dokaza o krivičnim djelima i pronalaženja predmeta od značaja za krivični postupak.

Službenici SPO-a sinoć su bili u Kotoru, međutim i nakon hapšenja braće Banićević, veliki broj pripadnika policije i dalje se nalazi u Boki.

Vuk Banićević je od oktobra 2020. godine odbornik DPS-a u Kotoru, a upisan je kao 3. na odborničkoj listi te partije.

Agencija za sprečavanje korupcije, početkom novembra ove godine, utvrdila je da je Vuk Banićević kao javni funkcioner prekršio član 25 stav 2 Zakona o sprečavanju korupcije, jer u uzvještaju o prihodima i imovini za 2024. godinu nije prijavio tačne i potpune podatke.

Agencija je saopštila da Banićević nije prijavio "BMW X6" iz 2014. godine, "A6" iz 2012, motocikl "piaggio beverly" 300 iz 2020. godine, ali ni objekat u izgradnji od 189 m2 na Grahovu.

Osim toga, kako piše u odluci ASK-a, Banićević nije prijavio ni poluautmoatsko oružje "berreta", lovačko poluautomatsko oružje "berreta" i repetirajuće dugocjevno oružje "marlin".

ASK navodi i da odbornik nije upisano ni 110 akcija "Jugopetrola", niti osnovnu zaradu supruge od 3.829,20 eura, koju prihodouje u firmi "Third element". Osim toga u imovinski karton, kako piše u odluci ASK.a, za pet kvadrata je prijavio manji stan koji ima na Svetom Stefanu.