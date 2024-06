Sjednica SO, koja je trebalo da bude održana juče, odložena je, kako je kazao Mavrić, jer su neki odbornici većine opravdano odsutni i da je to razlog otkazivanja sjednice.

Odbornica DPS Ivana Popović danas bi na sjednici ulcinjskog parlamenta trebalo da bude izabrana za predsjednicu SO Ulcinj. To je Vijestima potvrdio aktuelni predsjednik SO Ardijan Mavrić (Forca), koji će shodno koalicionom sporazumu napustiti tu funkciju.