Sergej Ćetković dijeli bolnu priču o gubitku roditelja, prisjećajući se uspjeha svog oca Slobodana, poznatog automobiliste.

Izvor: YouTube/Printscreen/K1

Iako je Sergej Ćetković danas jedan od najcjenjenijih i najpopularnijih pjevača pop muzike na našim prostorima, malo ko zna da je veliku popularnost i zavidnu karijeru u nekadašnjoj Jugoslaviji imao i njegov pokojni otac.

Otac Sergeja Ćetkovića, Slobodan Bobo Ćetković, bio je izuzetno cijenjeni jugoslovenski automobilista koji je u svijet automobilskih trka ušao još krajem šezdesetih godina prošlog vijeka.

Svoju sportsku karijeru započeo je takmičeći se u automobilima "fića" i "mini moris". Kasnije je kupio vozilo "BMW 1800", sa kojim je nastupao na nekoliko relija. Ipak, najveće uspjehe i rekorde u svojoj bogatoj karijeri Slobodan je zabeležio za volanom modela "reno 8 gordini".

Dok je otac gradio ime na trkačkim stazama, njegov sin Sergej krajem devedesetih godina započeo je solo muzičku karijeru, tokom koje je zahvaljujući brojnim hitovima uspio da rasproda dvorane širom regiona.

Veliki porodični gubitak

Za porodicu Ćetković 2021. godina bila je izuzetno teška i bolna, budući da su Sergeju u razmaku od samo nekoliko dana preminuli i otac i majka. Oboje su izgubili bitku sa posledicama koronavirusa, nakon čega im je pjevač uputio emotivnu posvetu na društvenoj mreži Instagram.

"Koliko god da čovjek pokušava da se spremi, koliko god bio jak, za neke stvari se ne možeš spremiti. Misliš, biće dovoljno uzeti vazduh i zadržati ga što duže da izbjegneš bol, ali ne. Ne prolazi! Boli i boli i boli. Kažu mi da će sve biti dobro, da je to proces, kao i sam život. Onog trenutka kada se rastaneš sa svojim roditeljima, shvatiš tu bolnu, hladnu istinu. Da više nisi dijete. Nema više one roditeljske brige, strepnje, radovanja, nesebične ljubavi", napisao je on tada, između ostalog.

Izvor: Blic /MONDO