Elina Svitolina osudila je gest Ruskinje Mire Andrejeve tokom dodjele nagrada u Americi, nazivajući njenu čestitku i lijepe riječi da je "super majka" nekorektnim i neprijatnim gestom.

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Ukrajinska teniserka Elina Svitolina nazvala je "nekorektnim" obraćanje Ruskinje Mire Andrejeve ka njoj tokom ceremonije dodjele nagrada u finalu Završnog WTA turnira 2026 u Indijan Velsu. O tome je ukrajinska sportistkinja govorila u ekskluzivnom komentaru za ukrajinske medije, oštro osudivši potez Andrejeve.

"Želim da čestitam Elini i njenom timu na nevjerovatnoj nedjelji. Imali ste sjajnu sezonu. Znam koliko je teško izgubiti u finalu. Imaš malu kćerku, ti si nevjerovatna majka, s obzirom na to da si uspjela da se vratiš i ostvariš ovakav rezultat. Ne mogu ni da zamislim koliko je to teško. Čestitam tebi i cijelom tvom timu! Želim vam sreću u narednoj sezoni", rekla je Andrejeva tokom dodjele nagrada.

Izvor: Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ukrajinka nije reagovala, kao što se već po običaju nije ni rukovala sa Andrejevom (2007) jer je Rusija napala njenu zemlju. A sada je progovorila - u stilu na koji su već svi navikli i koji nije svima razumljiv (najblaže rečeno).

"Naravno, ne volim da gubim, pogotovo u finalu. Za mene je to veoma bolno, kao ubod nožem u srce. Zato sam bila jako tužna. I tokom dodjele nagrada sam znala da će tražiti riječi da mi čestita. Mislim da to nije bilo baš korektno - mi ne stiskamo ruke i ne fotografišemo se sa predstavnicima zemlje agresora, pa to izgleda kao provokacija. Bilo mi je veoma neprijatno. Znala sam da će to izazvati odjek u medijima, a mediji ih često podržavaju u ovakvim situacijama. Tako da, da, bilo je krajnje neprijatno", rekla je Svitolina.

Ukrajinska teniserka se ove jeseni iznenadno razvela sa francuskim teniserom Gaelom Monfisom objašnjavajući taj razlog riječima "svi znate koliko mi znači Ukrajina". Poslije nje, oglasio se i njen trener Sergej Stahovski o gestu Mire Andrejeve.

"Čestitati Elini, a ignorisati činjenicu da je njena zemlja izvršila invaziju na Ukrajinu, ubila stotine hiljada ljudi, nikada javno ne osuditi rat i uz sve to primati nagrade iz ruku Putina - to nije izraz 'plemenitosti'... To je izraz svjesne manipulacije", rekao je bivši teniser i učesnik rata u Ukrajini.