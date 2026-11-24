Amerikanac Endi Rodik oduševljen je kako Karlos Alkaraz napreduje iz godine u godinu.

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Srpski as Novak Đoković je najbolji riterner svih vremena, ali Endi Rodik kaže da je Karlos Alkaraz na Završnom ATP turniru pokazao da je blizu tog savršenstva. Amerikanac primjećuje da Španac radi na poboljšanju svih segmanata igre i da je ovaj udarac najviše unaprijedio u poslednjem periodu.

Rodik je uporedio Alkaraza sa Đokovićem i Rodžerom Federerom i njegova ocjena je da mu je pošlo za rukom da igra kao Novak u svojim najboljim danima karijere.

"Ono što Alkaraz u poslednje vrijeme postiže svojim riternima jeste nešto što je samo Đoković mogao da ostvari u svom najboljem izdanju. On postaje najbolji agresivni riterner tako što ulazi u teren, ali je isto tako sposoban da vrati veliki broj loptica jednostavnim blokiranjem, primoravajući tako protivnika da nastavi igru", kaže nekadašnji grend slem šampion i dodatno objašnjava:

"Shvatio je da nije neophodno napadati svaku lopticu i juriti direktne poene - umjesto toga, čitao je smjer Sašinog servisa i blokirao lopticu. Spuštao je veoma niske loptice u središnji dio terena, primoravajući Njemca da igra iz neugodnih pozicija. Nevjerovatno je kako uspijeva da vrati lopticu u teren čak i iz veoma teških situacija, neutrališući tako svaku prednost koju bi Zverev mogao da stekne svojim servisom", kaže Rodik i zaključuje:

Poređenje sa Federerom

Amerikanac je prost oduševljen stilom igre mladoh Španca koji je već pooobarao neke od najimpresivnijih teniskih rekorda.

"Karlos je van ovog svijeta. On je pravi genije u tome. Njegova brzina reakcije i veština ruku mogu se porediti sa onim što je Federer radio kada je riternirao moje servise. Natjerao me je da oklijevam oko izlaska na mrežu, a sve to uz pomoć veoma teških, kratkih loptica - time mi je oduzeo prednost", izjavio je Endi Rodik.

Španac je još jednom ispisao istoriju "belog sporta", pošto je postao je tek četvrti teniser koji je osvojio sva četiri grend slema i Završni turnir, pridruživši se Rodžeru Federeru, Novaku Đokoviću i Andreju Agasiju.