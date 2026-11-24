Za nastup Dina Merlina u Baru neće biti izdvojeno 300.000 eura, koliko se prethodnih dana pominjalo u medijima, poručio je predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević u "Bojama jutra" na TV Vijesti.

Izvor: Kurir/ Petar Aleksić

"Krajnje bi neodgovorno bilo da se za jednog izvođača izdvoje toliko velika sredstva. Trista hiljada eura zaista je iznos koji Opština Bar neće izdvojiti za bilo kojeg izvođača. Govorimo o neuporedivo manjim honorarima“, kazao je Raičević, pišu Vijesti.

Kompletan program novogodišnjih praznika, koji će trajati četiri dana, Turistička organizacija Bar objaviće narednih dana.

Bar je povodom Dana opštine dobio i zvanični suvenir pod nazivom "Krug vječnosti“, autorke Milice Đurišić iz Podgorice, koji objedinjuje motive masline, Starog Bara i savremenog grada.

"U moru suvenira koji se nude na crnogorskom primorju nastojali smo da ponudimo nešto autentično. Siguran sam da će turisti koji budu posjećivali naš grad sa sobom ponijeti nešto što predstavlja Bar“, istakao je Raičević.

Govoreći o najavljenoj primjeni reformskih zakona kroz takozvani Euro model, Raičević je ocijenio da novogodišnje manifestacije mogu doprinijeti lokalnoj ekonomiji i pomoći privrednicima da lakše prebrode izazove koji ih očekuju od 1. januara.

"Želim da vjerujem da je i ovo još jedan od doprinosa koji Opština Bar daje lokalnoj privredi, sa ciljem da već u prvim mjesecima naredne godine prebrodi izazove u dijelu obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za isplatu zarada po Euro modelu“, naveo je Raičević, prenose Vijesti.

Kada je riječ o kapitalnim projektima, za koje će biti opredijeljeno više od 57 odsto budžeta za 2027. godinu, Raičević je najavio završetak prve faze izgradnje novog vrtića, Nacionalni akvatik centar, panoramsku žičaru, garažu u centru grada i bulevarske saobraćajnice.