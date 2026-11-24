Crvena zvezda bi mogla uskoro da proda Teba Učenu, navodno je stigla ponuda iz Izraela od oko dva miliona eura.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda mogla bi vrlo brzo da proda Frenklina Teba Učenu (26). Defanzivca koji nije u planovima trenera Alberta Rijere. Poslednji meč odigrao je u pobjedi protiv Mladosti 18. oktobra (5:1) i od tada je uglavnom bio na klupi.

Prema informacijama "Mozzartsporta" interesovanje je pokazao Makabi iz Tel Aviva i srpskom klubu bi trebalo da pripadne oko dva miliona eura. On je stigao u avgustu 2025. godine iz Sarpspborga za 2.7 miliona eura, ali nije uspio da se nametne trenerima. Kako Rijeri, tako ni Vladanu Milojeviću i Dejanu Stankoviću.

Vidi opis Crvena zvezda prodaje igrača za 2 miliona eura: Nije ubijedio Rijeru, stigla ponuda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Učena je u crveno-bijelom dresu imao 37 nastupa, uz tri gola, dvije asistencije, ali i dosta grešaka koje su obilježile njegov period u klubu sa "Marakane".

Očekuje se da će Rijera u januaru da krene sa "čistkom" i da Učena nije jedini koji će napustiti "Marakanu".

(Mozzartsport/Mondo)