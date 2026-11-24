Crvena zvezda bi mogla uskoro da proda Teba Učenu, navodno je stigla ponuda iz Izraela od oko dva miliona eura.
Crvena zvezda mogla bi vrlo brzo da proda Frenklina Teba Učenu (26). Defanzivca koji nije u planovima trenera Alberta Rijere. Poslednji meč odigrao je u pobjedi protiv Mladosti 18. oktobra (5:1) i od tada je uglavnom bio na klupi.
Prema informacijama "Mozzartsporta" interesovanje je pokazao Makabi iz Tel Aviva i srpskom klubu bi trebalo da pripadne oko dva miliona eura. On je stigao u avgustu 2025. godine iz Sarpspborga za 2.7 miliona eura, ali nije uspio da se nametne trenerima. Kako Rijeri, tako ni Vladanu Milojeviću i Dejanu Stankoviću.
Crvena zvezda prodaje igrača za 2 miliona eura: Nije ubijedio Rijeru, stigla ponuda
Učena je u crveno-bijelom dresu imao 37 nastupa, uz tri gola, dvije asistencije, ali i dosta grešaka koje su obilježile njegov period u klubu sa "Marakane".
Očekuje se da će Rijera u januaru da krene sa "čistkom" i da Učena nije jedini koji će napustiti "Marakanu".
(Mozzartsport/Mondo)