Do oštrih polemika došlo je zbog četvrte strofe ove numere. Iako je pjesmu izvorno komponovao i napisao Jozo Penava, spornu četvrtu strofu je 1994. godine dodao Safet Isović.

Izvor: Instagram/danijelskender1

Izvođenje pjesme "Bosno moja poharana“ u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" podiglo je ogromnu buru na društvenim mrežama i pokrenulo lavinu komentara u cijelom regionu.

Mladi pjevač Denijal Skender, koji se takmiči u timu Snežane Đurišić, našao se u žiži javnosti zbog stihova koje je otpjevao na sceni, a sada je odlučio da javno iznese svoju stranu priče i objasni zašto je odabrao upravo ovu numeru. On je naglasio da mu cilj nije bio da bilo koga uvrijedi niti isprovocira.

Vidi opis "Nemam konkretan komentar": Oglasio se takmičar iz Zvezda Granda nakon haosa zbog odabira pjesme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Nemam konkretan komentar jer nikoga ne mrzim. Tu pjesmu nisam izveo da bih nekoga provocirao. Imam objašnjenje i za tu strofu u kojoj se spominju dušmani, a koju su ljudi pogrešno protumačili. Muzikom želim da spajam ljude, a ne da širim mržnju. Nikoga nisam spomenuo, ni na primjer Srđana ni Ibra. Dušman je riječ koja je opširna”, rekao je pjevač za Kurir..

On je potom detaljnije obrazložio šta je lično željeo da poruči takvim muzičkim izborom.

"Pjevao sam vratimo se našoj Bosni da je obnovimo, dosta ljudi je u dijaspori, a ovim sam poručio da se vrate, da od Bosne napravimo razvijenu zemlju poput Njemačke i sličnih zemalja”, dodao je Skender.

Stihovi iz 1994. godine izazvali raspravu

Do oštrih polemika došlo je zbog četvrte strofe ove numere. Iako je pjesmu izvorno komponovao i napisao Jozo Penava, spornu četvrtu strofu je 1994. godine dodao Safet Isović.

U tim stihovima se pominju izgon i gaženje dušmana, što je nakon emitovanja emisije dovelo do podijeljenih reakcija i burnih rasprava gledalaca na internetu.