Snežana se oglasila na Instagramu i otkrila da nije upućena u novi tekst pjesme, te da ona pomenutu numera zna kao sevdalinku, kao i ostali članovi žirija.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ne stišava se bura nakon što je u najnovijom epizodi muzičkog takmičenja "Zvezda Granda", kandidat Denijal Skender otpevao numeru "Bosno moja poharana.

Komentari na mrežama ispod video snimka samo se nižu, u BiH ga hvale što je takav tekst otpjevao usred Beograda, ali članovi žirija ne vide problem u spornom tekstu.

Vidi opis "Niko od žirija nije znao da je tekst izmenjen": Snežana o haosu zbog pjesme u ZG koja govori o progonu Srba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Youtube / Zvezde Granda Br. slika: 15 15 / 15 AD

Sada se oglasila i pjevačica Snežana Đurišić, koja je u žirija pomenutog takmičenja.

"Zaista mi je žao što se jedan previdan muzički trenutak pokušava staviti u potpuno pogrešan i politički kontekst. Kao neko ko je decenijama na sceni i ko u "Zvezdama Grand sedi isključivo zbog muzike, odgovorno tvrdim da ni kod mene, a ni kod mojih kolega iz žirija nije postojala bilo kakva maliciozna namjera niti pomisao na raspirivanje mržnje", započela je Snežana, pa dodala:

"Bez namjere da bilo koga osuđujem ili branim - niko od nas u žiriju u tom trenutku nije imao podatak o naknadno izmijenjenom tekstu te pjesme. Mi tu numeru poznajemo kao tradicionalnu sevdalinku i nismo ulazili u različite verzije koje su nastajale decenijama kasnije. U tom trenutku, naš jedini fokus u studiju bili su raskošan talenat, emocija i vrhunska vokalna interpretacija takmičara", dodaje ona:

"Upravo tome je žiri aplaudirao i zbog toga je takmičar nagrađen glasovima. 'Zvezde Granda' su oduvijek bile mjesto koje spaja ljude iz cijelog regiona isključivo kroz pjesmu i ljubav prema muzici, i tako će i ostati", istakla je Snežana.

O čemu se radi u spornoj pjesmi?

Devetnaestogodišnji Denijal Skender iz Zenice privukao je veliku pažnju nastupom u "Zvezdama Granda", gdje je otpevao kontroverznu numeru "Bosno moja poharana", ne izostavivši ni spornu strofu koju je Safet Isović dodao originalnom tekstu 1994. godine.

Pjesma "Bosno moja poharana" nastala je 1946. godine, neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata, a njen autor je kompozitor Jozo Penava. Originalna pjesma govori o stradanju u Drugom svjetskom ratu i nadi da će zemlja ponovo biti obnovljena. Međutim, gotovo pola veka kasnije, tokom rata u Bosni i Hercegovini, Safet Isović dopisao je četvrtu strofu, koja je pesmi dala novu ratnu i političku dimenziju.

U njoj se poziva na povratak u Bosnu, izgon "dušmana" i obnovu zemlje, ali se govori i o gaženju i proterivanju neprijatelja. Tvorac tih stihova upravo u intervjuu objavljenom 2003. govorio je da su ti dušmani Srbi koji žive na prostoru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i novonastalog identitete Republike Srpske.