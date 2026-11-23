Evropska komesarka Marta Kos ocijenila je da je napredak Crne Gore na putu ka članstvu u EU važan podstrek za cijeli Zapadni Balkan, ističući mogućnost završetka pregovora do kraja godine.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Uspjeh Crne Gore na putu ka EU, koja bi pregovore mogla da završi do kraja ove godine, predstavlja važan signal i izvor motivacije za cijeli region, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Kos je izjavila danas da se, uz Crnu Goru i Albaniju među liderima za članstvo u Evropskoj uniji (EU), ostvaruje vizija proširenja postavljena prije 23 godine u Solunu.

„Na današnjem sastanku Prijatelja Zapadnog Balkana u Atini, čiji je domaćin bio šef grčke diplomatije Jorgos Gerapetritis, istakli smo da sada treba da se usredsredimo na dalji napredak sa svim zemljama Zapadnog Balkana“, napisala je Marta Kos na platformi Iks (X).

Prema njenim riječima, uspjeh Crne Gore, koja bi mogla da završi pregovore do kraja ove godine, važan je signal i izvor motivacije za čitav region.