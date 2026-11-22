Dženifer Lopez pokazala je kako se nosi bordo, jedna od najmodernijih boja sezone. Kožni kaput, čipkaste hulahopke i salonke čine savršenu jesenju kombinaciju.

Izvor: XNY/starmaxinc.com

Ako postoji boja koja ove jeseni i zime izgleda posebno luksuzno, onda je to bordo! Duboka nijansa crvenog vina ponovo je u centru pažnje modnog svijeta, a Dženifer Lopez pokazala je kako se nosi u efektnoj kombinaciji od glave do pete.

Pjevačica je odabrala dugačak kožni kaput u tamnobordo nijansi, sa reverima, dvorednim kopčanjem i kaišem koji naglašava struk. Ispod njega nosi top u istoj boji, dok je pažnju posebno privukla kombinacija čipkastih, poluprovidnih hulahopki sa cvjetnim motivima i elegantnih salonki sa špicastim vrhom. Stajling je zaokružila malom bordo torbom sa reljefnom teksturom.

Bordo je ponovo jedna od najmodernijih boja sezone

Ova kombinacija pokazuje koliko dobro izgleda kada se različiti materijali i teksture povežu jednom bojom. Sjaj kože, nježna čipka i lakovani izgled cipela daju dubinu monohromatskom stajlingu, pa bordo ne djeluje jednolično, već veoma promišljeno i elegantno.

Bordo nijansa je među istaknutim bojama jesenje i zimske sezone 2026. godine, a posebno lijepo izgleda na koži, kaputima, torbama i obući. Može da se nosi od glave do pete, baš kao u kombinaciji Dženifer Lopez, ali i kao upečatljiv detalj uz crnu, sivu, krem ili čokoladnobraon boju.

Ako želite da osvježite garderobu jednim komadom koji će odmah podići i najjednostavniju kombinaciju, bordo kaput, torba ili cipele odličan su izbor. A ako volite smjelije modne igre, inspiraciju možete pronaći upravo u ovom stajlingu i isprobati bordo od glave do pete.

(Lepa i srećna/Mondo)