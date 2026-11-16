Atletski savez Crne Gore jednoglasno je podržao kandidaturu Marije Vuković za prestižno priznanje COK-a, nakon sezone u kojoj je osvojila brojne međunarodne medalje i postavila, odnosno izjednačila, rekorde države.

Izvor: Atletski savez Crne Gore

Marija Vuković biće kandidat Atletskog saveza za sportistu Crne Gore u tradicionalnom izboru Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK), odlučio je Upravni odbor te asocijacije.

Vuković je u 2026. godini osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, skokom od 195 centimetara i zlatnu na Mediteranskim igrama u Tarantu (194).

Bila je zlatna i na Prvenstvu malih država Evrope u Monaku, dvoranskom prvenstvu Balkana u Beogradu i seniorskom prvenstvu Balkana na otvorenom u Volosu.

U Budimpešti, Atini i Cirihu preskočila je 198 centimetara, visinu kojom je postavila i još dva puta izjednačila rekord Crne Gore.

U Tirani je proglašena za najbolju atletičarku Balkana za 2026. godinu.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio izvještaj selektora atletske reprezentacije Crne Gore Osmana Erovića o ostvarenim rezultatima u 2026. godini.

Seniorska, juniorska i mlađejuniorska reprezentacija osvojile su ukupno 12 medalja na međunarodnim takmičenjima, od čega šest zlatnih, jednu srebrnu i pet bronzanih.

Ispunjeno je 49 normi za balkanska, mediteranska, evropska i svjetska prvenstva i postavljeno 77 državnih rekorda, od čega 34 u dvorani i 43 na otvorenom.

Na Prvenstvu Evrope malih država u Monaku, pored Marije Vuković, zlatne medalje u bacanju koplja osvojili su Marija Bogavac (51,91) i Amir Papazi (70,07), dok je Tomaš Đurović osvojio bronzu u bacanju kugle (14,15).

Đurović je ispunio normu za nastup na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, gdje je zauzeo 28. mjesto u bacanju kugle.

Na seniorskom prvenstvu Balkana u Volosu bronzane medalje osvojile su Anđela Drobnjak u sedmoboju (4.693 boda) i Vesna Kljajević u bacanju kugle (15,00).

Na prvenstvu Balkana za mlađe juniore u Novom Mestu Sergej Martinović osvojio je bronzu na 110 m s preponama (13,73), dok je Mihajlo Roćenović na juniorskom prvenstvu Balkana u Krajovi osvojio srebro na 400 m (47,51).

Crnogorski atletski veterani osvojili su na dvoranskom prvenstvu Balkana u Novom Mestu 25 medalja, od čega šest zlatnih, deset srebrnih i devet bronzanih, uz četiri balkanska rekorda.

Na prvenstvu Balkana u Krajovi osvojili su 16 medalja, od čega osam zlatnih, pet srebrnih i tri bronzane, uz još četiri balkanska rekorda.

Upravni odbor je ocijenio da ostvareni rezultati svrstavaju 2026. godinu među najuspješnije u istoriji crnogorske atletike i potvrđuju njeno mjesto među vodećim pojedinačnim sportovima u Crnoj Gori.

Posebno priznanje za doprinos ostvarenim rezultatima odato je selektoru Osmanu Eroviću, atletičarima, njihovim trenerima i atletskim klubovima saveza.

Upravni odbor zauzeo je stav da atletika, na osnovu rezultata ostvarenih u 2025. i 2026. godini, osvojenih međunarodnih medalja, postavljenih državnih rekorda i doprinosa crnogorskom sportu, treba da bude svrstana u prvu kategoriju sportova u okviru kategorizacije koju će COK sprovesti za period od 2027. do 2029. godine.

Kao prioritete daljeg razvoja utvrdio je omasovljavanje atletike, uključivanje većeg broja djece i mladih, unapređenje stručnog rada u klubovima i rada sa talentovanim sportistima.

Posebno je istaknuta potreba za unapređenjem postojeće i izgradnjom nove atletske infrastrukture kako bi se obezbijedili bolji uslovi za trening i takmičenja.

Ocijenjeno je da su dosadašnja sredstva nedovoljna za realizaciju cjelokupne takmičarske sezone, godišnjeg programa i međunarodnih obaveza saveza.

“Očekujemo da rezultati iz 2026. godine budu adekvatno vrednovani pri raspodjeli sredstava za sport u 2027. godini i da Ministarstvo sporta i mladih, Crnogorski olimpijski komitet, nadležne državne institucije i sponzori pruže veću podršku programu u narednoj godini”, stoji u saopštenju Atletskog saveza.