NBA liga planira ulaganje više milijardi dolara u novu evropsku ligu, koja će povezati košarkaške sekcije fudbalskih klubova.

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Dok Evroliga uveliko sprovodi svoj projekat formiranja "franšiza", čime će najveće evropske klubove vezati za sebe na dugi niz godina, NBA Evropa spremila je odgovor.

Prema informacijama "Skaj sportsa", NBA pregovara sa globalnim finansijskim institucijama o fondu vrijednom više milijardi dolara za njen projekat. Taj novac će prije svega biti namenjen finansiranju infrastrukture za novu evropsku ligu, u kojoj bi igrale košarkaške sekcije velikih fudbalskih klubova.

Cilj fonda biće da ubijedi klubove poput Milana, Pari Sen Žermena, uz postojeće košarkaške gigante, Barselonu i Real Madrid, da se pridruže novom takmičenju "NBA Evropa", čije je pokretanje planirano za sledeću godinu.

Izvor blizak projektu "NBA Evropa" izjavio je da je predloženi infrastrukturni fond nastao kao odgovor na "rasprostranjeno interesovanje investitora i finansijera za razvoj infrastrukture evropskih dvorana".

Pregovori u toku

Zamjenik komesara NBA lige, Mark Tejtum, izjavio je prošlog mjeseca da liga "napreduje sa planovima za novu ligu u Evropi koja će uskladiti i iznova osmisliti cio evropski košarkaški ekosistem, izgrađenu na temeljima sportskih zasluga koja će svakom navijaču i svakom klubu dati pravo da sanja".

Razgovori o franšizama "NBA Evrope" u drugim gradovima takođe traju veći dio ove godine i ideja NBA lige je da za početak osigura učešće desetak franšiza, dok bi preostala četiri uvela u takmičenje na osnovu "sportskih zasluga".

Isti izvor tvrdi da je buduća franšiza "NBA Evrope" sa sedištem u Londonu već privukla više ponuda vrijednih stotine miliona funti, uključujući i onu u kojoj učestvuje Danijel Levi, bivši predsjednik Totenhema. Takođe, Nikeš Arora, tehnološki milijarder koji je predvodio uspješnu ponudu za udio u kriket ekipi "London Spirit", takođe je izrazio interesovanje.

Postoje i sumnje prema projektu

Britanski "Skaj" je još u aprilu izvijestio da su pojedini potencijalni investitori izrazili rezerve u vezi sa predloženim prihodima i infrastrukturnim troškovima povezanim sa novom ligom. Osnivanje tima u "NBA Evropi“ zahtevaće značajne troškove, uz određenu neizvesnost u pogledu vjerovatne popularnosti lige.

Iz NBA su poručili da će uložiti milijarde dolara iz sopstvenih finansijskih sredstava kako bi pomogli da liga zaživi i počne sa radom.