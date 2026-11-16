Kralj Čarls i Kamila reagovali na vijest da je Robert Patinson novi Džejms Bond.

Izvor: Photoshot / Avalon / Profimedia

Nakon godina nagađanja, konačno je poznato ko će biti novi Džejms Bond.

U ponedjeljak je Amazon MGM Studios zvanično potvrdio da će uloga kultnog agenta 007 pripasti Robertu Patinsonu, koji tako nasljeđuje Danijela Krejga. Gotovo istovremeno, na ovu vijest duhovito su reagovali kralj Čarls III i kraljica Kamila.

Novi, 26. nastavak franšize očekuje se 2028. godine. Režiju će potpisati kanadski reditelj Denis Vilnev, poznat po filmskom spektaklu "Dina“, dok scenario piše Stiven Najt, autor serije "Peaky Blinders".

Na prvoj zvaničnoj fotografiji, zvijezda "Sumraka“ pozira u odijelu, sa oružjem u ruci i licem djelimično u sjenci, uz jednostavan opis: "Patinson je Džejms Bond".

Samo nekoliko minuta nakon objave, zvanični profil kraljevske porodice podijelio je fotografiju na svom Instagram storiju uz duhovitu poruku dobrodošlice novom špijunu: "Dobrodošli u tajnu službu Njegovog Veličanstva, gospodine Bond".

Pogledajte kako to rade Čarls i Kamila:

Izvor: Instagram/screenshot/007

(Mondo)