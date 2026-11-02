Luis Hamilton je nakon trke u Meksiku hitno tražio razgovor unuar tima zbog sukoba sa Šarlom Leklerom.

Izvor: (AP Photo/Pavel Bednyakov)

Vozač Ferarija Britanac Luis Hamilton (41) izjavio je da italijanski tim "mora da obavi ozbiljne razgovore iza zatvorenih vrata" poslije borbe za poziciju sa timskim kolegom Šarlom Leklerom na trci za Veliku nagradu Meksika u šampionatu Formule 1, prenio je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Hamilton je u nedelju za VN Meksika startovao sa prve pozicije, ali mu je Lekler u prvom krugu trke presjekao krivinu pošto je želio da preuzme vođstvo. Oba vozača Ferarija su potom izletjela sa staze. Hamilton se vratio na stazu, a Lekler je prešao preko trave i preuzeo je prvo mjesto.

Vozač Red Bula Maks Ferstapen je obišao Hamiltona, dok je Lekler dobio kaznu od pet sekundi zbog sticanja prednosti izlaskom sa staze.

Ferstapen je na kraju pobijedio na VN Meksika, Hamilton je bio drugi, dok je Lekler završio na četvrtoj poziciji. Između njih, vozač Mercedesa Kimi Antoneli zauzeo je treće mjesto i postao je najmlađi svjetski šampion u istoriji Formule 1.

"Vrati poziciju, to je dogovor"

Izvor: (AP Photo/Pavel Bednyakov)

"Na sastanku vozača dogovorili smo da, čim izletiš u prvoj krivini, moraš da vratiš poziciju. Prošle godine samo dobio 10 sekundi kazne za isti potez koji je on uradio. U krajnjoj liniji, to nas je koštalo pobjede. Mislim da moramo da obavimo ozbiljne razgovore iza zatvorenih vrata", rekao je Hamilton.

On je potom nastavio sa kritikama na račun Leklera.

"To je kao na život ili smrt. Ili da pobijedim ja ili niko od nas, a tako ne bi smjelo da bude. Mislim da smo mogli da imamo dvostruku pobjedu u Meksiku", dodao je Hamilton.

"A, kako si ti vozio?"

Lekler se takođe oglasio i rekao "da je Hamilton vozio na granici".

"Obojica nismo uspjeli da prođemo kroz krivinu. Ne znam da li je Luis smatrao da bi trebalo da prepusti treću poziciju, ali s obzirom na to da je Red Bul bio drugi, smatrao sam da vrijedi zadržati poziciju i vidjeti šta će se desiti. To sam i uradio", rekao je Lekler.

Šef Ferarija Frederik Vaser izjavio je da će svim dešavanjim na VN Meksika razgovarati unutar tima.

"Razgovaraćemo o tome šta se dogodilo, pobrinućemo se da sve u budućnosti bude jasno", rekao je Vaser.

(Tačno/MONDO)