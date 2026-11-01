Kira Megijan, evropska šampionka i dvostruka olimpijka, preminula je nakon borbe sa rakom crijeva, nedugo nakon vjenčanja.

Izvor: YouTube/European Athletics

Evropska šampionka na 1.500 metara i dvostruka olimpijka Kira Megijan (34), koja se prošlog mjeseca udala za svog partnera, preminula je nakon borbe sa rakom crijeva. Sjevernoirskа atletičarka, koja je predstavljala Irsku na Olimpijskim igrama i osvojila evropsko zlato 2024. godine, preminula je u nedelju ujutru, okružena svojim najmilijima.

Megijanovoj, rodom iz Portaferija u okrugu Daun, dijagnostikovan je rak creva u četvrtom stadijumu u maju 2025. godine. Njena smrt uslijedila je samo nekoliko nedelja nakon što se udala za svog dugogodišnjeg partnera Tomasa Morana na intimnoj građanskoj ceremoniji u Belfastu.

U saopštenju objavljenom u nedelju na njenim profilima na društvenim mrežama potvrđena je ova vijest. U njemu se navodi: "Jutros u 6.30 časova, Kira je izgubila bitku sa rakom, okružena svojim najmilijima. Voljena ćerka, sestra, supruga, prijateljica i inspiracija mnogima, neizmjerno će nedostajati. Neka joj duša počiva u miru"

"Srca su nam slomljena"

Brojne počasti upućene su proslavljenoj trkačici na srednje pruge, koja je postala jedna od najuspješnijih irskih atletičarki nakon što je prebrodila godine povreda i sportskih neuspjeha. Atletski savez Irske naveo je u saopštenju: "Srca su nam slomljena. Kao inspiracija mnogima, Kira će ostati upamćena po svojoj hrabrosti, dobroti i nevjerovatnom duhu. Naše najdublje saučešće upućujemo njenoj porodici, prijateljima i voljenima u ovom teškom trenutku. Počivaj u miru, Sijara", prenio je Dejli mejl.

Kruna karijere Kire Megijan bio je nastup na Evropskom prvenstvu u atletici u Rimu u junu 2024. godine, kada je ubjedljivo trijumfovala u finalu na 1.500 metara i osvojila prvu veliku titulu u svojoj karijeri. U dramatičnoj trci našla se iza britanskih trkačica Džordžije Bel i Džeme Riki, pre nego što je pronašla prolaz i furiozno protrčala kroz ciljnu ravninu, osvojivši zlato sa vremenom 4 minuta i 4,66 sekundi.

Ta emotivna pobjeda usledila je nakon godina u kojima su joj za dlaku izmicale medalje na međunarodnoj sceni i učvrstila njen status jedne od najboljih evropskih trkačica na srednje pruge.

Irkinja pobeđuje na trci na Evropskom prvenstvu Izvor: YouTube/European Athletics

Nažalost, njene nade da svojoj kolekciji doda i olimpijsku medalju raspršene su samo nekoliko nedelja kasnije, kada ju je povreda Ahilove tetive primorala da se povuče sa Igara u Parizu uoči same prve kvalifikacione trke. Bio je to poslednji u nizu pehova sa povredama koji su u više navrata prijetili da joj prekinu karijeru.

Megijanova je prethodno predstavljala Irsku na Olimpijskim igrama u Riju 2016, gde je stigla do polufinala na 1500 metara, kao i na odloženim Igrama u Tokiju 2021, gdje joj je povreda lista otežala pripreme, pa je eliminisana u kvalifikacijama.

Veliki talenat od malena

Njen sportski talenat bio je vidljiv još od djetinjstva, kada je igrala kamogi (tradicionalni irski sport) za lokalni klub Portaferi, prije nego što se posvetila atletici, sanjajući svoje olimpijske snove. Imala je blistavu juniorsku karijeru, tokom koje je osvojila srebrne medalje na 1.500 metara na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2010. i Evropskom juniorskom prvenstvu 2011. godine.

Sa samo 18 godina stigla je i do finala na 1.500 metara na Igrama Komonvelta 2010. godine. Međutim, teška povreda skočnog zgloba potom je ugasila njene nade da će nastupiti u Londonu 2012, a 2013. godine morala je i na operaciju. Izborila se za povratak i osvojila titulu prvakinje Irske na 1500 metara 2014, prije nego što je dvije godine kasnije u Amsterdamu osvojila evropsku bronzu.

Godine 2017. preselila se iz Dablina u Mančester kako bi se pridružila timu trenera Stiva Vernona, nakon razlaza sa trenerom Džerijem Kirnanom. Njena karijera nastavila je uzlaznom putanjom - 2019. je osvojila bronzu na Evropskom dvoranskom prvenstvu, nakon čega je uslijedio niz trka u kojima je obarala rekorde.

Decenijama star rekord postao njen

Na mitingu Dijamantske lige u Monaku 2020. godine oborila je 27 godina star rekord Irske na 1000 metara, koji je držala Sonja O’Saliven. Dvije godine kasnije, pod vođstvom bivše britanske olimpijke Helen Klidero, Megijanova je osvojila srebrne medalje i na Evropskom prvenstvu i na Igrama Komonvelta u Birmingemu, završivši iza Britanke Lore Mjur.

Zatim je pobijedila Mjurovu i vrhunsku svjetsku konkurenciju na mitingu Dijamantske lige u Briselu, oborivši rekord Irske Sonje O'Saliven na 1500 metara sa vremenom 3:56,63.

Na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti 2023. godine medalja joj je za dlaku izmakla zauzimanjem četvrtog mjesta, ali je oborila rekord Irske na jednoj milji i proglašena za sportsku ličnost godine u izboru Bi-Bi-Sija Severne Irske.

Njen dugo čekani evropski trijumf u Rimu sledećeg ljeta bio je vrhunac karijere koju je obilježila izuzetna nesalomivost.

Ovako je pričala o raku

Nakon što joj je dijagnostikovan rak, Megijanova je dirljivo govorila o zahvalnosti za život koji je proživjela i prilike koje joj je atletika pružila. Ranije ove godine izjavila je da "i dalje pronalazi radost u svakom danu", zahvalivši se navijačima na porukama podrške.

U razgovoru za Bi-Bi-Si u junu rekla je da je zahvalna što je imala karijeru kakvu mnogi drugi nisu imali priliku da dožive.

U potresnom intervjuu u junu, Megijanova je otvoreno govorila o svojoj teškoj dijagnozi i suočavanju s činjenicom da će iza sebe ostaviti svog partnera. Otkrila je da su je ljekari upozorili da joj je možda preostalo svega dvije do tri godine života, priznavši da se plašila da neće doživjeti 40. rođendan.

Uprkos poražavajućoj prognozi, ostala je odlučna da na najbolji način iskoristi vrijeme koje joj je preostalo – objavila je memoare pod nazivom "Moja najveća trka" i nastavila sa planovima za vjenčanje. Samo nekoliko dana prije smrti, Megijanova i njen suprug proslavili su sklapanje braka sa porodicom i prijateljima u zamku Darver u okrugu Laud, nakon prethodne građanske ceremonije u Belfastu.

Slavlje ovog para označilo je poslednje radosno poglavlje u životu sportistkinje čija su odlučnost i dostignuća inspirisali hiljade ljudi širom Irske i van njenih granica. Povodom njene smrti oglasili su se najviši zvaničnici Republike Irske i Sjeverne Irske.