Srpski teniser Novak Đoković neočekivano je ušao u novu trku u finišu sezone 2026.

Izvor: Peter Li / imago sportfotodienst /Phil Hutchinson/UK Sports / Sipa Press/ Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković trenutno je udaljen 319 bodova od svog glavnog cilja u finišu sezone. Srpski as dvije godine nije igrao na Završnom turniru, iako je bio među osam najboljih, a sada će morati ozbiljno da se oznoji kako bi uspio da se plasira. Trenutno "juri" mladog Španca Rafaela Hodara, a poslije turnira u Bazelu će situacija biti jasnija.

Svakako, Masters u Parizu je najvažniji događaj na kojem će Đoković igrati do kraja godine i može mu donijeti dosta poena, s obzirom na to što prošle godine tamo nije nastupao. Iako je rano eliminisan na Mastersu u Šangaju, nekadašnji britanski teniser Greg Rusedski smatra da je prerano za otpisivanje srpskog šampiona.

"Nikada ne otpisujte Novaka Đokovića. Siner odustaje, a odjednom će svi govoriti: 'Čekajte, Đoković je upravo osvojio Bazel, tu je i Hodar - šta se dešava?' Hodar je napredovao na rang-listi zahvaljujući rezultatu u Šangaju, ali Đoković zaostaje za njim samo 200 bodova. U Parizu je uvijek igrao veoma dobro, a tamo je osvajao i titulu - zato ne bi trebalo otpisivati Novaka", rekao je Rusedski i nastavio:

"Pomjeranje turnira "Slema šest kraljeva" za kraj decembra, nije loša stvar za Novaka, s obzirom na to da on inače nije ni planirao da igra prije Pariza. To sada unosi dodatnu neizvjesnost u ATP tur... Ne potcenjujte Novaka - kada kaže da nešto želi, on to obično i ostvari."

Đoković pao na ATP listi

Novak Đoković je pao na 12. mjesto ATP liste sa 3.090 bodova, što je pad za četiri pozicije u odnosu na prošlu nedjelju.

Janik Siner ostao prvi sa 10.950. Aleksandar Zverev je drugoplasirani teniser svijeta sa 10.070 bodova, dok je Karlos Alkaraz na trećem mjestu na ATP listi sa 5.610. Ben Šelton je četvrti na ATP listi, a Danil Medvedev je na petoj poziciji. Top 10 kompletiraju Flavio Koboli, Feliks Ože-Alijasim, Aleks de Minor, Frensis Tijafo i Artur Fis.