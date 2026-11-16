Talin je najavio zatvaranje granice posle pokušaja paljenja fabrike dronova, za koji tereti rusku vojnu obavještajnu službu.

Izvor: Screenshot/X@MFAestonia

Finski ministar odbrane Anti Hekanen optužio je sinoć Rusiju da priprema brojne sabotaže širom Evrope i dodao da je ta zemlja "očajna" pošto vojne operacije na ukrajinskom frontu ne napreduju na željeni način.

Ocijenio je da je pretnja od sabotaža u Evropi porasla i kazao da je Finska podigla nivo pripravnosti po tom pitanju, prenio je finski javni servis Ile.

"Kada je riječ o bezbijednosti granica, mi smo već otišli prilično daleko. Nivo prijetnje brzo se prilagođava na osnovu preporuka bezbjednosnih organa. Pooštren je i nivo zaštite kritičnih objekata", rekao je Hekanen.

Prema njegovim riječima, odluka Estonije da zatvori granicu sa Rusijom je prirodna posledica koja je uslijedila nakon pokušaja sabotaže.

Zgrada estonske kompanije za proizvodnju dronova "Threod Systems" bila je meta pokušaja podmetanja požara u noći između 13. i 14. novembra, a estonska služba bezbijednosti za ovaj incident optužuje rusku vojnu obavještajnu službu GRU.

Estonski premijer Kristen Mihal zatražio je juče da se preduzmu neophodni koraci za zatvaranje istočne granice Estonije sa Rusijom, nakon pokušaja podmetanja požara u kompaniji za proizvodnju dronova koji se pripisuje ruskim obavještajnim službama.

Očekuje se da će granica biti zatvorena u decembru.

Moskva: Istražićemo da li je istina da će Estonija zatvoriti granicu sa Rusijom

Moskva će istražiti izvještaje da Talin planira da zatvori granicu sa Rusijom, izjavila je sinoć portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Prema njenim riječima, ako se ispostavi da je to tačno, biće da je riječ o "još jednom naletu agresivne i neobuzdane rusofobije", prenosi agencija RIA Novosti.

Privedeni Letonci koji su htjeli da zapale zgradu kompanije "Threod Systems"

Osam državljana Letonije privedeno je u subotu nakon pokušaja upada u objekat kompanije "Threod Systems" u Viimsiju, sjeverno od prijestonice Talina.

Kako se navodi, ova grupa je imala namjeru da izazove eksploziju i zapali zgradu kompanije, koja, između ostalog, proizvodi izviđačke i borbene dronove dugog dometa.

Estonska služba unutrašnje bezbijednosti (KAPO) saopštila je da je napad izveden po nalogu ruske vojne obavještajne službe GRU.

Estonija ima tri otvorena granična prelaza sa Rusijom preko kojih mogu da prelaze pješaci i teretni saobraćaj.