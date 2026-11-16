Evropska komesarka Marta Kos poručila je da je optimistična da će Crna Gora do kraja godine ispuniti cilj i zatvoriti sva pregovaračka poglavlja.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Odgovarajući na pitanja hrvatskih novinara uoči Foruma proširenja EU o tome da li Evropska komisija ima “plan B” ukoliko se ne riješe otvorena pitanja između Hrvatske i Crne Gore, Kos je naglasila da Komisija podržava cilj zatvaranja svih poglavlja do kraja decembra.

,,I dalje sam optimistična da bismo mogli da dostignemo visoku ambiciju Crne Gore i podržavamo viziju završetka pregovora do kraja godine", kazala je Kos, prenosi RTCG.

Kos je istakla da su razgovori između Zagreba i Podgorice u toku.

,,Ostalo je još mjesec i po dana do kraja godine, a ja sam sa svojim timom odgovorna za proces pristupanja, ali naravno znam i da se vode zaista veoma aktivni bilateralni razgovori između Hrvatske i Crne Gore. Neki koraci su ispunjeni, za ostale se nadam da će uslijediti", kazala je Kos.

Komesarka Kos odgovarala je i na pitanje o koncertu uoči Foruma, na kojem je intonirana nacionalistička pjesma „Oj Kosovo, Kosovo“, što je izazvalo negodovanje predstavnika Kosova.

,,To dotiče osjetljiva osjećanja, posebno imajući u vidu bolnu istoriju i različita iskustva zajednica na Kosovu koje takođe dolaze sa ovog područja, i želim da naglasim da ova pjesma ni na koji način ne odražava stav Evropske komisije niti moj lični stav u vezi sa Kosovom i njegovom istorijom", kategorična je Kos.

Naglasila je da se potrebno okrenuti budućnosti bez podjela.

,,Ono što je jasno jeste da našu zajedničku prošlost ne možemo promijeniti, ali možemo izabrati zajedničku budućnost, a ta budućnost mora biti evropska. Evropska u smislu da ćemo poštovati razlike, ali to će biti budućnost bez podjela, u kojoj se svako osjeća kao kod kuće. Kada ovo kažem, to mi je veoma jasno: ne tražimo da se razlike zaborave. Mi gradimo, i to je moj važan zadatak, Evropu u kojoj razlike zapravo više neće biti razlog za odvojeni život", kazala je Kos.

Zaključila je da EU nastavlja da podržava Kosovo na njegovom evropskom putu.