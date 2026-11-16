Poslanici 15. saziva biraju rukovodstvo javnim glasanjem.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Srbije održava se danas, 17. novembra. Na sjednici se potvrđuju mandati narodnih poslanika i bira skupštinsko rukovodstvo, prenijela je agencija Tačno.

Na dnevnom redu je šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsjednika i potpredsjednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tijela i izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Sjednicu je, u skladu sa Poslovnikom, sazvala predsjednica dosadašnjeg saziva Skupštine Ana Brnabić. Do izbora novog predsjednika Narodne skupštine sjednicom predsjedava najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović.

Sjednica počinje potvrđivanjem mandata narodnih poslanika, a konstituisanjem Narodne skupštine počinje rad 15. saziva parlamenta.

U petak su u Domu Narodne skupštine održane konsultacije uoči konstitutivne sjednice, kojima su prisustvovali predstavnici Studentske liste, liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i manjinskih lista.

Na konsultacijama nije postignut dogovor o broju potpredsjedničkih mjesta i predsjednicima radnih tijela. Studentska lista je posle konsultacija saopštila da se o predsjedniku Narodne skupštine, broju potpredsjednika i njihovim imenima odlučuje većinom na konstitutivnoj sjednici.

Sa Studentske liste naveli su da će javnost blagovremeno obavijestiti o mogućnosti da dio potpredsjedničkih mjesta prepuste ostalim poslaničkim grupama. Kako navode, o svim pitanjima razgovaraju i donose odluke na demokratski način.

Predstavnici svih lista saglasili su se da glasanje bude javno.

Studentska lista navela je i da je generalni sekretar Narodne skupštine zatražio da se u ponedeljak dostave ime kandidata za predsjednika Skupštine, ukupan broj potpredsjednika, imena kandidata za te funkcije i imena kandidata za komisiju za verifikaciju mandata.

Predstavnici Studentske liste zatražili su da se delegaciji studenata odobri prisustvo na galeriji tokom konstitutivne sjednice, jer se danas, 17. novembra, obilježava Međunarodni dan studenata.

Predstavnici liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Milenko Jovanov i Ana Brnabić održali su u petak konferenciju za novinare posle konsultacija. Ocijenili su da je već posle prvog razgovora jasno da će prava opozicije u Skupštini biti smanjena i da će biti prekinute parlamentarne i demokratske prakse koje su do sada poštovane.

Jovanov je rekao da su na sastanku obaviješteni da će komisija procjenjivati da li pojedini poslanici mogu da budu na čelu odbora. Naveo je da su predstavnici liste tražili imena članova komisije, a da im je odgovoreno da se o tome odlučuje u samim radnim tijelima, u kojima će se vidjeti ko ima većinu.

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je izabran za šefa poslaničke grupe te liste. Rekao je da naziv grupe još nije utvrđen i da odluku očekuje u ponedeljak ili jutros, uoči sjednice.

Vučić je naveo da poslanička grupa za predsjednika parlamenta predlaže Stojana Radenovića. Takođe je rekao da Studentska lista ne želi konsultacije u parlamentu već da sama odlučuje o tome ko može da vodi odbore, što je ocijenio kao gaženje dosadašnje demokratske prakse.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade.

Vanredni parlamentarni izbori održani su 25. oktobra. Prema konačnim rezultatima, lista "Studentska lista - Studenti pobjeđuju" osvojila je 140 mandata, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 103 mandata.

U parlament ulazi i sedam poslanika manjinskih lista. Liste "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" i "Albanska koalicija" osvojile su po dva mandata, dok po jednog poslanika imaju liste "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)", "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" i "Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje".

Predstavnici liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Milenko Jovanov i Ana Brnabić održali su u petak konferenciju za novinare posle konsultacija. Ocijenili su da je već posle prvog razgovora jasno da će prava opozicije u Skupštini biti smanjena i da će biti prekinute parlamentarne i demokratske prakse koje su do sada poštovane.

Jovanov je rekao da su na sastanku obavešteni da će komisija procjenjivati da li pojedini poslanici mogu da budu na čelu odbora. Naveo je da su predstavnici liste tražili imena članova komisije, a da im je odgovoreno da se o tome odlučuje u samim radnim tijelima, u kojima će se vidjeti ko ima većinu.

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je izabran za šefa poslaničke grupe te liste. Rekao je da naziv grupe još nije utvrđen i da odluku očekuje u ponedeljak ili jutros, uoči sjednice.

Vučić je naveo da poslanička grupa za predsjednika parlamenta predlaže Stojana Radenovića. Takođe je rekao da Studentska lista ne želi konsultacije u parlamentu već da sama odlučuje o tome ko može da vodi odbore, što je ocijenio kao gaženje dosadašnje demokratske prakse.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade.

Vanredni parlamentarni izbori održani su 25. oktobra. Prema konačnim rezultatima, lista "Studentska lista - Studenti pobjeđuju" osvojila je 140 mandata, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 103 mandata.

U parlament ulazi i sedam poslanika manjinskih lista. Liste "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" i "Albanska koalicija" osvojile su po dva mandata, dok po jednog poslanika imaju liste "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)", "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" i "Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje".