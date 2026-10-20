Španski teniser Karlos Alkaraz mogao bi da uđe u elitno društvo na Mastersu u Parizu.

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz proveo je skoro pet mjeseci van terena zbog povrede ručnog zgloba i ovo će za njega biti jedna od najneuspješnijih sezona. Nakon osvajanja Australijan Opena početkom godine nije uspio da ostvari veći uspjeh, pošto nije osvojio nijednu Masters titulu. Ostala mu je još jedna šansa do kraja godine, ukoliko želi da "pojuri" rekord Novaka Đokovića.

Španac je propustio čak četiri mastersa, dok na ostalim nije stigao dalje od polufinala (Indijan Vels). Učinak bi mogao da popravi u Parizu, mad vlasnik sedam grend slem titula nije pružao svoje najbolje partije na ovom terenu.

Najdalje je stigao do četvrtfinala, ali to mu može biti i dodatna motivacija.

Alkaraz juri Đokovićev rekord

Ukoliko bi Alkaraz uspio da osvoji Masters u Parizu, to bi mu bila peta godina zaredom da osvaja po jednu titulu iz Serije 1000. To je podvig koji su u istoriji ostvarila samo dvojica igrača - Novak Đoković i Rafael Nadal.

Srpski as je tokom svoje karijere imao dva niza od po šest godina, dok je Rafael Nadal imao neprekidan niz od 10 godina sa po jednom titulom. Španac ima još jednu šansu da uđe u sam vrh elitnog društva, ali njegov skor ne ohrabruje. U Parizu je učestvovao pet puta, ali nikada nije uspio da prođe dalje od četvrtfinala.