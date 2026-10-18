Danijel Duboa je osvojio titulu svjetskog prvaka u boksu i sada ga čeka duel sa Filipom Hrgovićem.

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Danijel Duboa je još jednom savladao Fabija Vardlija i ponovo odbranio titulu svjetskog prvaka u boksu u teškoj kategoriji. Svoj WBO prsten je Britanac uspeo da odbrani tako što je već u drugoj rundi revanša u "O2 areni" u Londonu tehničkim nokautom eliminisao Vardlija.

U prethodnom meču održanom u maju u Mančesteru pobedio je tek posle 11 rundi, ali sada je od početka dominirao i za manje od deset minuta spakovao pojas u torbu i otišao kući. Od starta je Duboa bio agresivan i već nakon 17 sekundi smo videli udarac koji je Vardlija poslao u nokdaun. Ustao je na noge do skora neporaženi Vardli, ali je uskoro potisnut na konopce i u drugoj rundi je pao posle dva i po minuta.

Sada se čeka Filip Hrgović

Vidi opis Duboa je svjetski šampion u boksu: Sada ga čeka Filip Hrgović, hoće da mu otme pojas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mohammed Saad / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mohammed Saad / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mohammed Saad / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mohammed Saad / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mohammed Saad / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Danijel Duboa u karijeri ima tri poraza, od toga jedan od Džoa Džojsa 2020. godine i dva puta od Oleksandra Usika u borbama za WBA pojas. Sada ga vjerovatno ne čeka duel sa Ukrajincem od koga je poslednji put izgubio u julu 2025. godine već revanš sa Filipom Hrgovićem.

Hrvatski bokser je već imao jedan duel za IBF pojas sa Duboom i tada je dobio ozbiljne batine. Sada je nakon pobjede nad Mozesom Itaumom osvojio IBF pojas i želi revanš sa Duboom, koji se crta.

(MONDO, N.L.)