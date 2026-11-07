Iz UP su naveli da je on uhapšen po nalogu nadležnog državnog tužioca lišeno slobode.

Izvor: Uprava Policije CG

Kotorska policija je uhapsila D.M. (37) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti na štetu F.M. iz Kotora, saopšteno je iz Uprave policije (UP)

Iz UP su naveli da je on uhapšen po nalogu nadležnog državnog tužioca lišeno slobode.

“Sumnja se da je Kotoranin D.M. izvršio navedeno krivično djelo na način što je 12. oktobra, oko 00.25 časova, u naselju Zlatne njive, u opštini Kotor, ispred porodične kuće u vlasništvu F.M. iz Kotora, njegov “Mercedes“ polio zapaljivom tečnošću, nakon čega je podesnim sredstvom na istom izazvao požar, usljed kojeg je na vozilu nastala materijalna šteta”, kazali su iz policije.

Iz policije dodaju da su u saradnji sa ODT Kotor preduzimali brojne operativno-taktičke i kriminalističke aktivnosti usmjerene na rasvjetljavanje događaja, identifikaciju i lociranje osumnjičenog, kao i utvrđivanje njegovog kretanja nakon izvršenja krivičnog djela.

“Tokom ovih aktivnosti izvršeni su pretresi na više lokacija, prikupljena obavještenja od više osoba, što je, uz druge preduzete mjere i radnje, rezultiralo identifikacijom osumnjičenog i njegovim procesuiranjem”, istakli su iz policije.

UP podsjeća da su u kratkom roku rasvijetlili gotovo sve prijavljene slučajeve podmetanja požara i druge napade na imovinu građana.