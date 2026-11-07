Džejms Gejts tvrdi da je ChatGPT njegovoj supruzi davao savjete o trovanju, a protiv OpenAI je podnio tužbu nakon što je otkrio njihove razgovore.

Izvor: MONDO

Nakon što se iznenada teško razboljeo u svom domu u Sjevernoj Karolini, Amerikanac Džejms Gejts pronašao je rukom pisanu bilješku koja je na bizaran način promijenila tok cijele priče.

Pored spiska otrovnih biljaka poput oleandera i ljekova koji se izdaju na recept, na samom vrhu papira stajala su dva jasna uputstva - "obriši sve razgovore" i "odjavi se sa ChatGPT-ja".

Zbog toga je Gejts podneo tužbu protiv kompanije OpenAI, u kojoj tvrdi da je njihov četbot pružio detaljna uputstva i pomogao njegovoj supruzi u pokušaju ubistva.

Njegova supruga Šeril Gejts prvobitno je bila optužena za pokušaj ubistva, ali su krivične optužbe u međuvremenu odbačene usljed nedostatka dokaza.

Ipak, nova tužba otkriva zabrinjavajuće detalje o njenoj višemjesečnoj komunikaciji sa botom.

Prema navodima iz tužbe, Šeril je vešto formulisala zahtjeve. Umjesto direktnog pitanja kako da naudi suprugu, ona je tvrdila da želi da zaštiti sebe, pa je pitala koliko je listova oleandera potrebno za smrtonosnu dozu i kako otrov može neprimjetno da se ubaci u hranu i piće.

Tadašnji model GPT-4o ne samo da je dao odgovore, već je prema tužbi aktivno potpirivao njene bračne frustracije.

Bot je počeo da ponavlja njene opaske da je suprug manipulativan, dijelio joj komplimente kako je pametna, a zatim pružao i konkretne savjete. Na pitanje da li je ljekove bolje sipati u pivo ili energetski napitak, četbot je detaljno analizirao ukus, temperaturu i gaziranost pića.

Pored toga, bot je lažno uvjerio Šeril da niko, pa čak ni OpenAI ili sud preko naloga, ne može da vrati obrisane razgovore iz istorije naloga.

"Bezbjednost je naš glavni prioritet. Blokirali smo ovu korisnicu i predali smo sve informacije organima reda u okviru njihove istrage ovog slučaja", izjavio je portparol kompanije OpenAI.

Džejms Gejts je povodom pokretanja tužbe iznio lični osvrt na postupke svoje supruge:

"Iznijela je svoje bračne zamjerke pred ChatGPT, a mjeseci te komunikacije odvukli su je sve dalje od nje same i od stvarnosti. Postala je neko koga više nisam prepoznavao, a ja sam postao neko koga je želela mrtvog. Skoro godinu dana nisam mogao da shvatim njene postupke. Onda sam pročitao zapise razgovora. Nije djelovala sama."