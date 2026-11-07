Iran je razvio podzemne komplekse za proizvodnju i skladištenje raketa i dronova koji mogu da funkcionišu i tokom bombardovanja, a Revolucionarna garda najavila je i predstavljanje novog oružja koje bi, u slučaju novog sukoba, moglo da iznenadi svijet.

Izvor: Sasan/MEI / Sipa Press / Profimedia

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) razvio je podzemne komplekse za proizvodnju i skladištenje raketa i drugog naoružanja, koji omogućavaju nastavak proizvodnje čak i tokom intenzivnih bombardovanja, a najavio je i otkrivanje novog oružja koje bi, u slučaju trećeg talasa sukoba sa neprijateljem, moglo da "iznenadi cio svijet", izjavio je danas portparol te organizacije, brigadni general Hosein Mohebi.

Mohebi je na konferenciji za novinare uoči nedelje iranskog Vazduhoplovstva rekao da Iran neće dozvoliti da mu neprijatelji zaustave proizvodnju i modernizaciju naoružanja, dodajući da će nova dostignuća iranskih Vazduhoplovnih snaga biti predstavljena ukoliko dođe do nove eskalacije sukoba, prenose iranske novinske agencije IRNA, Tasnim i Fars.

Kao jedno od najznačajnijih dostignuća IRGC-a naveo je razvoj takozvanih podzemnih "raketnih gradova", koji omogućavaju proizvodnju i skladištenje raketa i dronova ispod površine zemlje. Prema njegovim riječima, Iran je tokom ratnih dejstava uspio da proizvodnju raketa sa površinskih postrojenja premjesti u podzemne komplekse, čime je omogućio njen nastavak i pod neprijateljskim bombardovanjem.

On je istakao da su ti kapaciteti razvijeni zahvaljujući domaćem znanju, tehnološkim dostignućima i velikoj teritoriji Irana, navodeći da protivnik nije bio svestan obima iranskih proizvodnih mogućnosti i pogrešno je procenjivao koliko raketa Teheran ima na raspolaganju.

Mohebi je tvrdio i da je Iran razvio tehnologije koje smanjuju radarski odraz raketa i dronova i omogućavaju im da izbjegnu protivvazdušnu odbranu. Prema njegovim riječima, te tehnologije su doprinijele tome da sistemi poput američkih THAAD i Patriot postanu manje efikasni u odbrani od iranskog naoružanja.

Portparol IRGC-a naveo je da su iranske Vazduhoplovne snage tokom takozvanog "Ramazanskog rata" oborile ili uništile više od 260 neprijateljskih letjelica, uključujući avione F-35, F-16, F-8 i F-5, kao i bespilotne letelice. Takođe je rekao da je Iran tokom prethodnih nedelju ili dvije zarobio sedam izviđačkih dronova MQM170, prenela je Al Džazira. Ove tvrdnje iranskih zvaničnika nisu nezavisno potvrđene.

Mohebi je upozorio da bi svaki novi napad na Iran izazvao snažniji odgovor i da bi iranske snage, ukoliko procjene da postoji prijetnja, bile spremne da izvedu asimetrične operacije. Dodao je da se razvoj iranskih raketnih poligona nastavlja i da neće biti obustavljen.

Govoreći o nuklearnoj politici, portparol IRGC-a rekao je da je Iran spreman za strateške promjene i da bi ta organizacija mogla da preispita nuklearnu doktrinu ukoliko državno rukovodstvo donese takvu odluku.

Trampovi savjetnici podijeljeni oko nastavka rata protiv Irana

Savjetnici američkog predsjednika Donalda Trampa podijeljeni su oko daljeg vođenja rata protiv Irana, pri čemu se dio njegovih saradnika zalaže za obnovu širih vojnih operacija, dok drugi, uključujući potpredsjednika Džej Di Vensa i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, podržavaju nastavak diplomatskih napora za postizanje sporazuma kojim bi se okončao rat i ponovo otvorio Ormuski moreuz, piše danas "Volstrit džornal" (WSJ), pozivajući se na izvore unutar administracije.

Prema navodima njujorškog lista, ministar odbrane Pit Hegset i komandant američke Centralne komande (CENTCOM) zalagali su se tokom nedavnih brifinga za povratak širokim borbenim operacijama protiv Irana.

Istovremeno, pojedini Trampovi spoljni savjetnici poručili su predsjedniku da će njegovo političko nasleđe zavisiti od toga da li će uspjeti da primora Iran da odustane od nuklearnog programa.

S druge strane, Vitkof i potpredsjednik Džej Di Vens nastoje da obezbijede Trampovu kontinuiranu podršku diplomatskim naporima za postizanje sporazuma sa Teheranom.

Prema pisanju lista, iranski zvaničnici trebalo bi da se narednih dana vrate u Katar, moguće već danas, kako bi razgovarali o potencijalnom sporazumu.