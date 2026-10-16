Iskra ispisuje najljepše stranice svoje istorije! Vuk Vučinić izborio je plasman u finale Svjetskog prvenstva, Anes Arifaj boriće se za bronzanu medalju, dok je Mihailo Gojaković ostvario sjajno sedmo mjesto!

Izvor: MONDO

Karatisti Iskre ostvaruju rezultate za pamćenje na Svjetskom prvenstvu u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore. Plasman u veliko finale, borba za bronzanu medalju i sedmo mjesto među najboljima na svijetu potvrda su kvaliteta, velikog talenta i predanog rada koji se godinama ulaže u razvoj ove generacije.

Vuk Vučinić ispisao je jednu od najljepših stranica klupske istorije, izborivši borbu za titulu svjetskog prvaka. Anes Arifaj stigao je do meča za bronzu, dok je Mihailo Gojaković takmičenje završio na izuzetnom sedmom mjestu. Tri velika rezultata na najvećoj svjetskoj sceni predstavljaju ogroman uspjeh za Iskru i crnogorski karate.

Vuk Vučinić nastavio je da potvrđuje svoj izuzetan kvalitet, demonstrirajući sigurnost, disciplinu i takmičarsku zrelost u svakom meču, a put do finala obilježio je nizom ubjedljivih pobjeda.

Sa četiri pobjede, od kojih je posljednja u polufinalu bila posebno ubjedljiva, Vuk je izborio plasman u veliko finale Svjetskog prvenstva.

U subotu ga očekuje duel sa Ukrajincem Vladislovom Rudankom, trenutno prvoplasiranim takmičarem WKF svjetske rang-liste. Biće to repriza finala Evropskog prvenstva, u kojem je Vuk slavio upravo protiv ukrajinskog predstavnika.

Pred mladim karatistom Iskre sada je prilika da još jednom potvrdi svoju klasu i napadne sam svjetski vrh.

Anes Arifaj u borbi za svjetsku medalju!

Izvor: MONDO



Odličan nastup na prvenstvu pružio je i Anes Arifaj, koji se izborio za priliku da osvoji bronzanu medalju.

Anes je takmičenje otvorio ubjedljivom pobjedom, a zatim pokazao karakter i kvalitet u duelima protiv veoma ozbiljnih protivnika.



Posebno zahtjevan bio je duel protiv holandskog reprezentativca Ricarda, takmičara sa značajnim iskustvom na seniorskim turnirima Svjetske karate federacije, uključujući Premijer ligu i Seriju A. Nakon izjednačenog meča, odluka je pala po pravilu prvog osvojenog poena.

Arifaj je nakon toga nastavio u odličnom ritmu, savladao predstavnike Austrije i Italije, a plasmanom u završnicu potvrdio da može da se nosi sa najboljima.

Iako je u polufinalu poražen od Marokanca Haitema rezultatom 3:1, za Anesa prvenstvo još nije završeno. U nedjelju ga očekuje borba za bronzanu medalju protiv dobro poznatog rivala Alija Arnautovića iz Bosne i Hercegovine, jednog od kvalitetnih takmičara sa iskustvom i medaljama sa evropskih prvenstava i međunarodnih turnira.

Mihailo Gojaković sedmi na svijetu!

Velikom uspjehu Iskre značajno doprinosi i Mihailo Gojaković, koji je takmičenje završio na sedmom mjestu na Svjetskom prvenstvu.

Ovaj rezultat potvrđuje da Iskra ima generaciju sposobnu da se bori za najviše domete i da kvalitetan rad daje rezultate na najvećoj međunarodnoj sceni.

Svoj nastup u prvom kolu završili su evropski šampion Balša Vojinović i Branko Lazović. Iako ovoga puta nijesu uspjeli da nastave takmičenje, njihovo iskustvo ostaje važan dio sportskog puta i razvoja ove generacije.

Već danas očekuje se i debitantski nastup Martine Todorović iz Novog Sela, koja će nastupiti u kategoriji kadetkinja do 54 kilograma. Njen izlazak na svjetsku scenu predstavlja novu priliku da se pokaže potencijal mladih takmičara koji stasavaju u okviru Iskre.

Vuk Žarić, direktor kluba: „Ovo je uspjeh za ponos“

„Ponosni smo na naše takmičare i rezultate koje ostvaruju na Svjetskom prvenstvu. Finale, borba za bronzu i sedmo mjesto među najboljima na svijetu potvrda su da se predanim radom i vjerom u mlade sportiste mogu ostvariti veliki ciljevi. Vjerujem u Vuka i Anesa i želim im da u borbama za medalje pokažu sve što znaju“, poručio je direktor kluba Vuk Žarić.

Nenad Vojinović, trener i selektor: „Ova generacija zaslužuje veliko poštovanje“

„Ponosan sam na ono što su naši takmičari pokazali. Vuk je do finala stigao sigurnim i kvalitetnim borbama, Anes je demonstrirao karakter i borbenost, a Mihailo ostvario rezultat za svako poštovanje. Ovo je potvrda velikog rada i odricanja. Pred nama su još dva velika izazova i vjerujem da momci mogu da završe prvenstvo na najbolji način“, kazao je Nenad Vojinović, koji se prvi put nalazi u ulozi selektora.

Vuk Vučinić: „U finale ulazim sa ciljem da osvojim zlato“

Izvor: MONDO



„Srećan sam što sam izborio finale Svjetskog prvenstva. Iza mene su teške borbe, ali vjerovao sam u sebe i svoj rad. Rudanka dobro poznajem iz finala Evropskog prvenstva i znam da me očekuje težak meč. Poštujem protivnika, ali vjerujem u svoje mogućnosti i u finale ulazim sa ciljem

Anes Arifaj: „Daću sve od sebe da osvojim medalju“

„Zadovoljan sam borbama koje sam prikazao i srećan što imam priliku da se borim za medalju na Svjetskom prvenstvu. Žao mi je zbog polufinala, ali sada sam potpuno fokusiran na naredni meč. Arnautovića dobro poznajem i znam da me očekuje težak duel. Daću sve od sebe da osvojim medalju za Iskru i Crnu Goru“, kazao je Anes Arifaj.

Iskra već ispisala istoriju – sada slijedi borba za medalje!

Finale Svjetskog prvenstva, borba za bronzanu medalju i sedmo mjesto među najboljima na svijetu rezultati su koji potvrđuju da Iskra pripada ozbiljnoj međunarodnoj karate sceni.

Pred Vukom Vučinićem i Anesom Arifajem sada su najvažniji mečevi prvenstva. Uz podršku kluba, stručnog štaba i cijele sportske javnosti, očekuju ih borbe u kojima će imati priliku da dosadašnji uspjeh krunišu svjetskim medaljama.

Iskra je već pokazala da može do samog vrha. U subotu i nedjelju slijede borbe za svjetsko zlato i bronzu!