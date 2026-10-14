Mladi španski teniser Rafael Hodar napravio je haos na turniru u Šangaju i psovao je skupljača loptica zbog čega je dobio opomenu

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Rafael Hodar (20) predstavlja budućnost svjetskog tenisa i nekoga ko bi mogao da ima dosta uspjeha. Međutim, njegovo ponašanje je zabrinjavajuće. Nije prvi put da mu se dešava tako nešto, tako je na turniru u Šangaju opsovao dječaka koji skuplja loptice. Obratio mu se na nepristojan način.

Uradio je to na španskom, sudija u stolici Džimi Pinoargote je sve to razumio i odmah ga je kaznio, dao mu je opomenu. Umjesto da prihvati, da se izvini i da nastavi dalje, Rafa je ušao u raspravu sa sudijom.

Hodar: Daj mi jeb**i peškir, čovječe.

Sudija: Rafa Hodar, upozorenje.

Hodar: Čovječe, daješ mi upozorenje...

Sudija: Razumijem te, ali tako ne smiješ da se ponašaš. Traži od mene, ja ću da mu se obratim.

Hodar: Ali, nisam mu rekao ništa loše. Evo, reci mi šta sam mu rekao.

Sudija: Neću da ponavljam šta si rekao. Ti dobro znaš šta si izgovorio. Ne želim da ponovim to. Ne razgovaramo tako sa njima.

Hodar: Igramo sat i deset minuta, čovječe. Kreće se presporo, rekao sam mu to i ti mi daš upozorenje. Nevjerovatno, vidi se da nisi na terenu.

Hodar prijeti Đokoviću

Rafa Hodar je pobijedio Botika van de Zandshulpa poslije preokreta i prošao u četvrtfinale turnira u Šangaju. To je loša vijest i za Novaka Đokovića. Zašto? Zbog Završnog mastersa u Torinu.

Španac je sada prišao Srbinu i ima 2.709 bodova, dok je Đoković ispred sa 2.840. Osmo mjesto koje vodi u Torino trenutno drži Aleks de Minor sa 2.880 bodova i njega čeka duel sa Sašom Zverevom u četvrtfinalu.