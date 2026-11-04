"Slagao si mi, koliko tek lažeš ženu?": Lea Kiš pobijesnila na pjevača, sasula mu sve u lice u emisiji

Voditeljka Lea Kiš nije štedjela gosta u emisiji

Izvor: Instagram / leakis.lk

U emisiji "Popodne sa Leom Kiš" došlo je do neočekivanog i napetog razgovora između voditeljke i pjevača Ivana Gavrilovića. Povod za sukob bila je tema o laganju, tokom koje je pjevač tvrdio da sebe ne smatra osobom koja govori neistine.

Lea Kiš mu je odmah predočila da sa njim ima potpuno drugačije iskustvo i podsjetila ga da se čak dva puta nije pojavio u njenoj emisiji, uprkos ranije postignutom dogovoru.

Voditeljka nije okolišala, već je direktno suočila densera sa situacijama iz prošlosti:

"Evo mene si dva puta slagao, nisi došao u emisiju. Čekaj, kako onda ne lažeš? Mogu misliti koliko lažeš tek suprugu i bliže tebi“, pecnula ga je voditeljka pred kamerama.

Pjevač je na to odgovorio da suprugu ne laže, ali nije poricao da nije ispoštovao dogovor sa voditeljkom.

Pokušavajući da objasni svoje izostanke i spere krivicu, Gavrilović je ponudio svoje viđenje događaja:

"Jesam, ali to nije laž. Ja sam se sutradan sjetio da sam trebao da dođem kod tebe, onda me je bilo sramota da se javim na telefon, nisam se javljao 15 dana. Onda sledeći put se desio koncert, nikada ne znaš kada će nešto da iskrsne, baš smo raspoloženi za sve to", pravdavao se pjevač.

Voditeljka se nije zadovoljila pevačevim objašnjenjem, pa je razgovor završila opaskom na račun njegovog pokušaja da situaciju okrene u svoju korist:

"Kako je ovu priču o laži okrenuo na marketing i na koncerte, mogu misliti kako okrene priču u drugom smjeru kada su neke škakljivije teme u pitanju", zaključila je Lea Kiš.

(Blic, MONDO)