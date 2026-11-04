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Hitna diskvalifikacija u Eliti 10: Učesnica tukla Uroša Stanića, obezbjeđenje je vuklo napolje

Hitna diskvalifikacija u Eliti 10: Učesnica tukla Uroša Stanića, obezbjeđenje je vuklo napolje

Autor Dragana Tomašević
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Rijaliti takmičarka Biljana Čavlin diskvalifikovana je iz Elite 10.

Hitna diskvalifikacija u Eliti 10: Učesnica tukla Uroša Stanića, obezbjeđenje je vuklo napolje Izvor: Kurir

Rijaliti takmičarka Biljana Čavlin, kako prenosi "Republika", diskvalifikovana je iz Elite 10. Oni su je snimili u spoljnom svijetu, a obezbjeđenje je prethodno izvelio sa imanja.

Kako se navodi, ona je fizički nasrnula na Uroša Stanića, čime je prekršila strogo pravilo ugovora, a snimci incidenta se već šire po društvenim mrežama.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:28
Elita 10
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Republika, MONDO)

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Tagovi

Elita uroš stanić diskvalifikacija Biljana Čavlin

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