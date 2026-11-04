Rijaliti takmičarka Biljana Čavlin diskvalifikovana je iz Elite 10.
Rijaliti takmičarka Biljana Čavlin, kako prenosi "Republika", diskvalifikovana je iz Elite 10. Oni su je snimili u spoljnom svijetu, a obezbjeđenje je prethodno izvelio sa imanja.
Kako se navodi, ona je fizički nasrnula na Uroša Stanića, čime je prekršila strogo pravilo ugovora, a snimci incidenta se već šire po društvenim mrežama.
Hitna diskvalifikacija u Eliti 10: Učesnica tukla Uroša Stanića, obezbjeđenje je vuklo napolje
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(Republika, MONDO)