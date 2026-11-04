Rijaliti takmičarka Biljana Čavlin diskvalifikovana je iz Elite 10.

Izvor: Kurir

Rijaliti takmičarka Biljana Čavlin, kako prenosi "Republika", diskvalifikovana je iz Elite 10. Oni su je snimili u spoljnom svijetu, a obezbjeđenje je prethodno izvelio sa imanja.

Kako se navodi, ona je fizički nasrnula na Uroša Stanića, čime je prekršila strogo pravilo ugovora, a snimci incidenta se već šire po društvenim mrežama.

Vidi opis Hitna diskvalifikacija u Eliti 10: Učesnica tukla Uroša Stanića, obezbjeđenje je vuklo napolje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 15 / 15 AD

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(Republika, MONDO)