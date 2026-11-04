Europol traga za Ninoslavom Jović zbog sumnje da je pomogla "Pink Panterima" u pljački nakita vrijednog oko 40 miliona eura.

Izvor: Printscreen/EU Most Wanted

Ninoslava Jović (41) iz Niša nalazi se na listi najtraženijih evropskih bjegunaca zbog sumnje da je 28. juna 2022. godine bila saučesnik u jednoj od najvećih pljački koju je izvela grupa "Pink Panteri" u Holandiji, piše "Tag 24". Oni su tada na sajmu umjetnina i antikviteta ukrali nakit vredan oko 40 miliona eura.

Svi pripadnici grupe su i dalje u bjekstvu i za njima se traga. Policije u Evropi traže i plavokosu Ninoslavu za koju se sumnja da je pomagala četvorici pljačkaša prema pisanju pomenutog njemačkog lista.

Vidi opis Cijela Evropa traži Ninoslavu Jović (41): Slika vatrene Nišlijke iz teretane podigla prašinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printscreen/EU Most Wanted Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printscreen/EU Most Wanted Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printscreen/EU Most Wanted Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printscreen/EU Most Wanted Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printscreen/EU Most Wanted Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printscreen/EU Most Wanted Br. slika: 8 8 / 8

Europol je uvrstio Ninoslavu na listu najtraženijih kriminalaca u Evropi. Ona je osumnjičena da je imala pomoćnu ulogu u pljački koja se dogodila 28. juna 2022. godine.

Ninoslava se, navodno, nalazi u Srbiji. Međutim, nije isključena mogućnost da ona putuje i u druge zemlje.

Tužilaštvo u Limburgu je ponudilo nagradu od 20.000 eura za informacije o pripadnicima grupe. Potraga za njima je i dalje u toku.