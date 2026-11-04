Europol traga za Ninoslavom Jović zbog sumnje da je pomogla "Pink Panterima" u pljački nakita vrijednog oko 40 miliona eura.
Ninoslava Jović (41) iz Niša nalazi se na listi najtraženijih evropskih bjegunaca zbog sumnje da je 28. juna 2022. godine bila saučesnik u jednoj od najvećih pljački koju je izvela grupa "Pink Panteri" u Holandiji, piše "Tag 24". Oni su tada na sajmu umjetnina i antikviteta ukrali nakit vredan oko 40 miliona eura.
Svi pripadnici grupe su i dalje u bjekstvu i za njima se traga. Policije u Evropi traže i plavokosu Ninoslavu za koju se sumnja da je pomagala četvorici pljačkaša prema pisanju pomenutog njemačkog lista.
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Europol je uvrstio Ninoslavu na listu najtraženijih kriminalaca u Evropi. Ona je osumnjičena da je imala pomoćnu ulogu u pljački koja se dogodila 28. juna 2022. godine.
Ninoslava se, navodno, nalazi u Srbiji. Međutim, nije isključena mogućnost da ona putuje i u druge zemlje.
Tužilaštvo u Limburgu je ponudilo nagradu od 20.000 eura za informacije o pripadnicima grupe. Potraga za njima je i dalje u toku.