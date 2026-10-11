U uzbudljivom meču, Bublik je slomio reket i izazvao haos udarajući frižider, dok je pokušavao da preokrene rezultat protiv Nakašime.

Izvor: Screenshot/Twitter/@kennyfootah/@KalshiTen

Trenutno 16. teniser svijeta Aleksander Bublik u Šangaju je pokazao vrlo tanke živce. Tako je u duelu sa Brendonom Nakašimom došlo do pravog haosa na terenu, reket je slomljen u paramparčad, a onda je stradao i frižider sponzora koji se nalazio tik pored stolice igrača.

Bublik je igrao u šesnaestini finala Šangaja i na kraju je pobijedio Amerikanca 2:1 (6:7, 6:3, 7:6), ali uz mnogo problema. I sam rezultat potvrda je da je riječ o teškom meču, a to što je izgubio prvi set samo je dodatno uzrujalo momka rođenog u Rusiji, koji igra pod zastavom Kazahstana. Nakon što je u taj-brejku doživeo krah, uslijedio je i nervni slom.

Pogledajte šta je Bublik uradio:

POV: Your opponent is Alexander Bublik and you just have to wait for the plot twist #ShanghaiMasters #Bublik #Tennis #Nakashima https://t.co/CTgjnLpGzP — Footah's Thought's (@kennyfootah)October 11, 2026

Alexander Bublik then hurt his hand in frustration and required a medical timeout ☠️https://t.co/ctRyMBtBXA — Kalshi Tennis (@KalshiTen)October 11, 2026

Bublik je izbacio baš svu negativnu energiju, pošto je poslije toga uspeo da dođe do preokreta, ali šta smo sve vidjeli u tih 60 sekundi haosa! Bublik nije samo urlao već je i lomio reket. Nanizao je nekoliko jakih udaraca o zemlju, a onda je stigao do svog mjesta gde je bacio reket, pa se usredsredio na frižider. Tako je jako udario predmet pored sebe da je plastika na njemu pukla, a i on se umalo povredio. Djelovalo je kao da je posjekao ruku, ali je na kraju, čini se, sve završeno bez tegoba.

Da li je ovo potez za diskvalifikaciju?

Vidi opis Bruka i sramota u Šangaju: Bublik napravio haos, razbio reket, pa prešao na frižider Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Iako se niko nije žalio, djelovi polomljene plastike sa frižidera letjeli su na sve strane, pa je samim tim neko mogao i da se povredi. Tako je, recimo, Danil Medvedev nedavno bio diskvalifikovan, baš u meču protiv Novaka Đokovića, nakon što je lopticom slučajno pogodio navijača u publici. Pravila su bila sasvim jasna, pa je morao van terena, a Srbin je narednog dana igrao za 102. titulu u karijeri.

Suvišno je i spominjati diskvalifikaciju Novaka Đokovića, koji je na US openu 2020. slučajno lopticom pogodio linijskog sudiju. Najbolji svih vremena tako je ostao bez potencijalne nove grend slem titule. Medvedev i Đoković morali su van terena, dok, recimo, Danijel Altmajer, koji je toliko jako šutnuo reket da je on stigao do tribina i navijača, nije morao van dvorane, pa se čini da pravila nisu ista za sve.