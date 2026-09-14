Saša Zverev nije imao pojma da je meč završen i da je postao šampion US opena na meču rotiv Bena Šeltona.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novi šampion US Opena Aleksander Zverev isprva nije bio svjestan da je osvojio turnir. Poslije osvojenog gema spremao se za sljedeći poen i bio toliko fokusiran da nije znao šta se događa. Tek kad je pogledao brata Mišu Zvereva shvatio je da je gotovo.

HE DIDN'T REALIZE HE'D WON



Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 to win his first US Open title!pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI — US Open Tennis (@usopen)September 13, 2026

Odmah je otrčao na mrežu da se izvini prvo Šeltonu zbog reakcije, pa su malo popričali prije nego što je krenuo da slavi. Prvo sa svojim timom, pa je onda otišao da čestita i Benovom timu. "Znam da je 99 odsto ljudi ovde željelo da Ben pobijedi i žao mi je zbog toga. Bila je sjajna atmosfera iako ste bili protiv mene. Bili ste fer, cijenimo to. Donijeli ste energiju, buku i hvala vam zbog toga", rekao je Zverev u obraćanju publici tokom govora.

Zverev je osvojio drugi grend slem turnir u sezoni i u karijeri, pokazavši na stadionu Artur Eš u Njujorku da je u ovom trenutku ipak nivo iznad američkog rivala, Bena Šeltona. Konačan rezultat po setovima bio je 3:1 (6:3, 7:6, 5:7, 6:2). Finale je trajalo tri i po sata i imalo je najneobičniji kraj zbog reakcije njemačkog tenisera.

Bilo je to četvrto grend slem finale tenisera rođenog u Hamburgu. Prošle godine je preko Novaka Đokovića stigao do finala Australijan opena i u njemu izgubio od Janika Sinera. To je bio početak. Nakon toga je Zverev čekao svoju šansu i na ovogodišnjem Rolan Garosu osvojio titulu protiv Italijana Flavija Kobolija, a u završnici turmira odigranoj bez Sinera, Karlosa Alkaraza i Đokovića. Sa tako stečenim samopouzdanjem stigao je do finala Vimbldona i u njemu izgubio od Sinera.

Na tek završenom US Openu ponovo je Zverev donio "zicer" bez Janika Sinera na turniru, sa još "zarđalim" Alkarazom poslije povrede i nez Đokovića, koji prolazi kroz jako težak trenutak karijere. I iskoristio je Saša pruženu priliku, pokazavši da će je uvijek koristiti ubuduće.