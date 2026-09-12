Cijene karata za polufinale US opena između Saše Zvereva i Karena Hačanova koštale su oko 20 dolara, čim nema Novaka i onih najboljih navijači ne žele da gledaju mečeve.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Kada su na terenu bili Novak Đoković, Rafa Nadal i Rodžer Federer navijači su unaprijed kupovali karte za polufinale i finale. Niko nije htio da propusti spektakl i da bude dio nečeg posebnog. Od kada su se Španac i Švajcarac povukli, došli su Karlos Alkaraz i Janik Siner. Jedina konstanta u borbi generacije je upravo Srbin.

Ali, kada nema ni srpskog tenisera, a ni spomenute dvojice predvodnika mlađe generacije tenis je u ogromnom problemu. Primjer je recimo trening Novaka u Sinsinatiju ili bilo gdje drugdje. Navijači okupiraju terene, gledaju, čekaju autogram, fotografiju. A, kada neko spomene da se igra polufinale grend slema, logično je očekivati pune tribine i rasprodane karte.

Dogodilo se upravo suprotno za meč između Aleksandera Zvereva i Karena Hačanova. Ulaznice za taj meč koštale su tričavih 20 dolara. U jednom momentu su bile i manje. Kokteli koji se prodaju unutar kompleksa su skuplji od cijene karte za polufinale. Na kraju je Nijemac pobijedio u tri seta i plasirao se u svoje treće grend slem finale ove sezone, peto ukupno u karijeri. I tamo će igrati protiv Bena Šeltona u nedjelju.

Ticket prices to see the Zverev-Khachanov semifinal are PLUMMETING, now as low as $19 on Stubhub.pic.twitter.com/39o0PFp9qm — Ben Rothenberg (@BenRothenberg)September 11, 2026

Očekuje se da će biti više navijača na tom meču, najviše zbog toga što jedan Amerikanac igra za titulu i što je to nešto što su čekali godinama. Da li će biti baš pune tribine i da li će biti krcato? Teško, ali ko zna. Zavisi dosta i od marketinga i načina prodaje karata.

Bruka navijača ili realnost?

Kada je objavljeno da su cene ulaznica oko 20 dolara pokrenuta je polemika na društvenim mrežama. Istakle su se dvije strane. Jedna koja kaže da je to bruka navijača i da ne vole tenis dovoljno i druga koja kaže da je ovo nova realnost tenisa ako nema onih najboljih.

Cijene tri dana prije meča, dok je Alkaraz još imao šansu da prođe u polufinale, bile su oko 320 dolara. Čim je postalo jasno ko će da igra u polufinalu, zainteresovanost je opala i to žestoko. Jednostavno, ovo je neka nova realnost za tenis i nešto što čeka "bijeli sport" ukoliko ne naprave neke promjene i ne privuku mlađe generacije da gledaju.

Kada će Novak u penziju? To ne zna ni on sam i jednostavno na njemu je da odluči. Ali, ono što je zabrinjavajuće jeste činjenica da se i Siner i Alkaraz muče sa povredama iako su mlađi. Španac je direktno rekao da se sljedeće godine neće libiti da pravi pauzu od mjesec ili dva kako bi spriječio nove povrede i probleme koje je imao ove sezone. Janik bi mogao da uradi nešto slično pošto i sam ima zdravstvene probleme. Dakle, ako se to zaista obistini, ko će onda da kupuje karte i da gleda Zvereva, Šeltona, De Minora, Ože-Alijasima ili neke druge tenisere koji su trenutno u top10?

Shelton Zverev



Sunday in New York.pic.twitter.com/vGaBKJw1EK — US Open Tennis (@usopen)September 12, 2026

Tenis je dobio bolno otrežnjenje na US openu i moraće ljudi zaduženi za ovaj sport ozbiljno da razmisle šta rade i sa rasporedom i sa zdravljem najboljih igrača. Ovako ne ide...