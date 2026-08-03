Njemački teniser Saša Zverev stao u zaštitu Novaka Đokovića koga su napali zbog odluke da u 40. godini odustane od mastersa u Montrealu.

Izvor: Youtube/ CGTN Sports Scene/Printscreen

Masters u Montrealu ponovo je razočarao navijače pošto nije uspio da privuče najveće teniske zvijezde. Ni ove sezone u Kanadi nećemo gledati Novaka Đokovića, Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, koji su odlučili da povuku svoje prijave za turnir koji možda i ne zaslužuje da nosi 1.000 bodova, s obzirom na to šta se na njemu dešava već godinama.

Razni su razlozi zbog kojih teniseri odustaju, a najvažniji je - kalendar. Smješten je posle Vimbldona, uoči Sinsinatija i US Opena, a traje dvije nedelje. I zbog toga ni najbolji na svijetu neće da igraju, iako su neki počeli da ih krive da su ljuti zbog novca.

Zbog toga je i Saša Zverev, osvajač Rolan Garosa za ovu godinu i trenutno drugi teniser planete, odlučio da sad stane u zaštitu svojih kolega, prije svih omiljenog Novaka Đokovića: "Zar vi mislite da su Novaku važni bonusi? Vjerujem da on ima, ako mogu da nagađam, više od 400 miliona u banci, tako da ne vjerujem da mu je to važno. Još manje ga interesuje mjesto na svjetskoj ATP listi...", nasmijao se Zverev.

"Vi ste krivi, a ne Đoković"

Novak Đoković je četiri puta osvajao masters u Kanadi (2007, 2011, 2012. i 2016. godine). Samo su Lendl (6) i Nadal (5) uspješniji od njega.

I dok "moćnici" i turniri pokušavaju na sve da svale krivicu osim da priznaju grešku sa formatom, Saša Zverev ne može da vjeruje da se razmatra oduzimanje bodova sa ATP liste ili ukidanje bonusa onim teniserima koji ne budu htjeli da igraju.

"Da li želite da padamo na svjetskoj listi ako ne igramo? Iskreno, kada bi se format vratio na stari, sa trajanjem od sedam dana, mogli bismo da pričamo o tome. Ali ako moramo da budemo na ovakvim takmičenjima po dvije i po nedjelje, i to u sred sezone na grend slemovima, onda ne možete da nas primorate", dodao je odlučno Zverev.

I Rusedski podržao Đokovića

Karlos Alkaraz je odustao zbog toga što nije još potpuno spreman, Janik Siner "čuva" snagu za US Open, svjestan da je ovako propustio šansu da osvoji svih devet mastersa u sezoni, dok se Novak Đoković povukao - jer ne mora da igra. Odlučio je da se poslije poraza u polufinalu Vimbldona duže odmara.

"Razumijem zašto su se velika imena povukla, posebno Novak Đoković. Mislim, on je jedva igrao tenis ove godine, a i dalje je stigao do finala Australijan opena i polufinala Vimbldona. A sa 39 godina, možeš da biraš gdje ćeš igrati", rekao je teniski trener Greg Rusedski i dodao: "Naravno, izostanak Sinera i Alkaraza je ogroman udarac za turnir".

"Razumijem i zašto su direktori turnira razočarani. Bijesni su jer je prošle godine direktor turnira rekao: 'Gledajte, dovešćemo Alkaraza i Sinera sljedeće godine.' To se nije dogodilo dve godine zaredom. To šteti događaju. I svi se žale na masterse od dvije nedjelje. Ovo je savršen primjer zašto oni ne funkcionišu. Ali igrači su htjeli više novca. I dobili su više novca zahvaljujući tome što su napravili duže događaje i veću zaradu".

Endi Rodik stao uz Novaka

Slavni američki teniser Endi Rodik oglasio se zbog Novakove odluke da odustane od Montreala i one koja je uslijedila poslije toga - da igra ipak Sinsinati. Nije imao šta da mu zamjeri na tome, sve je razumio kao bivši kolega.

"Da li stvarno mislite da će igrači sebi dodati još dvije nedjelje takmičenja u raspored prije Njujorka? I da će igrati dva turnira serije 1.000 zaredom? Igrač koji je postigao sjajne rezultate na šljaci i travi, koji je osvojio US Open 2023. i koji je išao do kraja na mnogim turnirima na kojima je igrao, neće učestvovati, posebno zbog dodatne dužine takmičenja", rekao je Amerikanac i poentirao:

"Nikada nećete ubijediti Novaka Đokovića da provede pet nedjelja u Americi prije US Opena, posebno u ovoj fazi njegove karijere", rekao je Rodik.