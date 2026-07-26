Arina Sabalenka je retko pokazivala članove svoje porodice u javnosti, a sada je objavila i snimak na društvenim mrežama sa svojom sestrom Tonečkom.

Izvor: TikTok/aryna.sabalenka

Arina Sabalenka je prva teniserka sveta koja trenutno prolazi kroz rezultatsku krizu. Čuva tron na WTA listi, ali u tekućoj sezoni nije osvojila nijedan od tri odigrana grend slema. Vidi se da postoje određeni problemi i to trenutno pokušava da reši na odmoru.

Odlučila je da ostavi malo reket, da se posveti "punjenju baterija", pa se tako vratila kući i posetila svoju porodicu u Minsku. Članove njene familije baš retko viđamo u javnosti, a sada je posle dugo vremena pokazala i svoju sestru Tonečku. Nju baš krije od očiju javnosti, što i ne čudi jer ima 17 godina.

Objavila je zajednički snimak sa njom na njenom "TikTok" nalogu gde plešu, igraju i uživaju uz opis "Sestra, sestra". Njihov snimak je oduševio mnoge na društvenim mrežama.

Pogledajte 00:13 Arina Sabalenka sa sestrom Izvor: TikTok/aryna.sabalenka Izvor: TikTok/aryna.sabalenka

"Zanima me kako će moj verenik Jorgos da reaguje i da vidim šta misli. Želim da razbijem stereotipe o našem gradu, našoj zemlji i da mu ih pokažem u najlepšem svetlu. Srećna sam što ću ići kući, da vidim baku, porodicu, da udahnem malo vazduha", rekla je Sabalenka u jednom intervjuu tokom Vimbldona.

Objavila i fotografiju sa majkom

Aryna with her family (how beautiful her mother looks!, on the right in white) ‍‍pic.twitter.com/F5eWKt3deh — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss)July 23, 2026

Sabalenka je na društvenim mrežama objavila i zajedničku porodičnu fotografiju. Na slici je i njena majka Julija koju takođe retko viđamo u javnosti. Njen otac Sergej je preminuo 2019. godine i bio je jedan od najzaslužnijih što je uopšte odlučila da se bavi tenisom.

Izgleda da je ovo bio momenat upoznavanja svog verenika Jorgosa Frangulisa sa njenom domovinom, gradom i širom familijom. Izgleda da je dobro prošlo pošto us pravo odatle otišli na plažu na Mikonos (Grčka).