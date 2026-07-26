Bogdan Bogdanović dao je veoma zanimljiv odgovor i imao je iskrenu reakciju na pitanje u vezi Novaka Đokovića i Nikole Jokića.
Bogdan Bogdanović je nedavno završio sve kada je u pitanju nastavak karijere pošto je potpisao za Hjuston. Posle toga je otišao i na promociju dokumentarca Novaka Đokovića, a u svemu tome je dobio i jedno zanimljivo pitanje. Imao je hit reakciju na sve to.
Na jednom od događaja je srpski košarkaš morao brzo da smisli odgovor. Dobio je veoma teško pitanje, pa je morao i da opsuje. Pitali su ga - ko je najbolji srpski sportista ikada, Novak Đoković ili Nikola Jokić? Objašnjeno mu je da jednog mora da izabere.
"O, j**i se. Đoković, jer je bliži penziji", nasmijao se Bogdanović i dao odgovor.
Bogdan jedan od lidera Srbije
Bogdanović nije mogao da pomogne reprezentaciji Srbije u prethodnom FIBA "prozoru" i mečevima protiv Bosne i Hercegovine i Švajcarske zbog potrage za novim klubom, ali sada je i to riješeno.
Očekuje se da će Bogdan, uz Jokića, da predvodi nacionalni tim u narednom "prozoru" u avgustu i u mečevima protiv Islanda i Italije. Pre toga će odigrati i dvije prijateljske utakmice sa Francuskom, jednu u Beogradu i drugu u Orleanu. Na drugoj strani se očekuje Viktor Vembanjama i pravi spektakl.