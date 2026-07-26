Bogdan Bogdanović dao je veoma zanimljiv odgovor i imao je iskrenu reakciju na pitanje u vezi Novaka Đokovića i Nikole Jokića.

Izvor: MN Press

Bogdan Bogdanović je nedavno završio sve kada je u pitanju nastavak karijere pošto je potpisao za Hjuston. Posle toga je otišao i na promociju dokumentarca Novaka Đokovića, a u svemu tome je dobio i jedno zanimljivo pitanje. Imao je hit reakciju na sve to.

Na jednom od događaja je srpski košarkaš morao brzo da smisli odgovor. Dobio je veoma teško pitanje, pa je morao i da opsuje. Pitali su ga - ko je najbolji srpski sportista ikada, Novak Đoković ili Nikola Jokić? Objašnjeno mu je da jednog mora da izabere.

Vidi opis "J**i se": Hit reakcija Bogdana Bogdanovića na pitanje o Đokoviću i Jokiću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"O, j**i se. Đoković, jer je bliži penziji", nasmijao se Bogdanović i dao odgovor.

Bogdan jedan od lidera Srbije

Bogdanović nije mogao da pomogne reprezentaciji Srbije u prethodnom FIBA "prozoru" i mečevima protiv Bosne i Hercegovine i Švajcarske zbog potrage za novim klubom, ali sada je i to riješeno.

Očekuje se da će Bogdan, uz Jokića, da predvodi nacionalni tim u narednom "prozoru" u avgustu i u mečevima protiv Islanda i Italije. Pre toga će odigrati i dvije prijateljske utakmice sa Francuskom, jednu u Beogradu i drugu u Orleanu. Na drugoj strani se očekuje Viktor Vembanjama i pravi spektakl.